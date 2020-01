Gianmarco Onestini, fratello Luca/ Adara: “Registrare una conversazione privata… Ti devi vergognare”

Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini ospite di Rivelo di Lorella Boccia su Real Time, torna a far parlare di sè ma al di fuori dell’Italia. Il ragazzo, infatti, dopo aver cercato il successo in patria partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Nip, peraltro con scarsi risultati, è approdato nella versione spagnola del reality show dove ha attirato l’attenzione per un flirt nato con Adara Molinero, una delle concorrenti poi risultata la vincitrice dell’edizione. Tra i due, infatti, è scattato l’amore, ma una volta che si sono spente le telecamere del reality show, Gianmarco non si sarebbe comportato bene con Adara che alla stampa spagnola ha lanciato delle precise accuse al fratello minore di Luca Onestini. “Non mi fido di questo ragazzo” – ha detto la vincitrice del Grande Fratello Espana – precisando “lui è un mascalzone. Lui mi ha registrata e mi ha venduto alla prima occasione. Gianmarco non è innamorato di me, pensa solo ad apparire”.

Adara Molinero contro Gianmarco Onestini: “tutto ciò che vuole è la TV”

Adara Molinero, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello spagnolo, è un fiume in piena contro Gianmarco Onestini. La coppia, nata proprio all’interno della casa del Grande Fratello Espana, è durata molto poco visto che la vincitrice si è resa immediatamente conto che l’interesse del fratello di Luca Onestini non era rivolto a lei, ma alla popolarità e alla fama mediatica. “Non mi fido di questo ragazzo, tutto ciò che vuole è la TV. Ora lui sta cercando di passare per vittima, ma non è così. Sta manipolando tutto per uscirne bene. Sta dicendo un sacco di bugie” – ha tuonato la vincitrice precisando poi di non essere sola in questo momento della sua vita – “no, non solo sola, ho la mia famiglia. Se ho un uomo? No. Non ho nessuno. Il mio amore per Gianmarco è finito e lo stesso vale per l’amore con Hugo. Adesso è davvero finita con loro”.

Gianmarco Onestini si difende, ma Adara Molinero replica

Dalla sua Gianmarco Onestini ha cercato prontamente di replicare alle pesantissime accuse di Adara Molinero chiamando in diretta il programma spagnolo Sabado Deluxe, ma la giovane spagnola non si è fatta intimorire, anzi ha risposto aggiungendo una serie di particolari come riporta bitchy.it: “tu con me non hai avuto pazienza. Tu hai pensato solo a te stesso. Io avevo bisogno di te. Tu dove eri? Per quanto mi riguarda il mio rapporto con lui è irrecuperabile, è finita. Tu non provi sentimenti nei miei confronti, sei solo un egoista. Registrare una conversazione privata è una schifezza. Ti devi vergognare”. Al momento nessuna replica da parte di Gianmarco né tantomeno da parte del fratello Luca Onestini che in passato l’ha sempre difeso.