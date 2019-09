Gianmarco Onestini “Ivana Icardi? Ho detto no per un cavallo”/ Al Grande Fratello …

Gossip come se piovesse nella casa del Grande Fratello spagnolo dove quest’anno, tra i concorrenti, c’è Gianmarco Onestini. Il giovane fratello di Luca, ex tronista, ha presto parte già alla versione italiana ed è stato all’epoca che ha conosciuto la bella Ivana Icardi, sorella di Mauro. Tra i due c’è stato del tenero e in molti hanno sognato e pensato che potesse nascere qualcosa proprio come era successo l’anno prima tra Luca e un’altra Ivana ma così non è stato. Solo grazie al Grande Fratello spagnolo e alle rivelazioni di Gianmarco Onestini siamo finalmente in grado di scoprire quello che è successo tra loro con una confessione che Barbara d’Urso definirebbe sicuramente bislacca alla luce della sua natura. In particolare, l’ex gieffino ha ammesso di aver provato un vero interesse per Ivana Icardi ma che alla fine si è tirato indietro per qualcosa che lo ha stravolto tanto da cambiare idea, ma cosa di preciso?

GIANMARCO ONESTINI AL GRANDE FRATELLO SPAGNOLO: ECCO PERCHE’ HA DETTO NO A IVANA

Gianmarco Onestini ha raccontato di aver fatto un sogno premonitore e, in particolare, che non è sfuggito a Deianira Marzano che, proprio ieri, taggando lui e il fratello ha riportato l’accaduto nelle sue storie di Instagram: “Un’altra verità l’abbiamo saputa da Gianmarco Onestini che si trova al GF spagnolo. Lui ha confessato che realmente si era innamorato di Ivana, ma che poi di notte aveva fatto un sogno. Aveva sognato un cavallo con la faccia del fratello Luca che gli diceva di non stare con Ivana. Questo cavallo diceva che quello che lei aveva fatto al fidanzato poi avrebbe potuto farlo a lui. Lui in effetti confessa che Ivana gli piaceva molto”. A questo punto ne sapremo di più solo al suo ritorno in Italia o, magari, Ivana Icardi arriverà fino in Spagna per un chiarimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA