Gianmarco Onestini/ “Ivana Icardi? Mai più sentita! Ma il suo ex mi ha scritto un…”

Gianmarco Onestini dopo il Grande Fratello 16, si è confidato tra le pagine di Spy. Il fratello minore di Luca, esordisce raccontando proprio del suo soprannome “Gimbo”. “è arrivato quando avevo dieci anni perché Gianmarco era un po’ difficile pronunciarlo e allora gli amici hanno iniziato a usare Gimmy, Giamby, Gimbo”. Poi, in una epoca da “esperti di tendenze”, lui confida di non sentirsi affatto tale: “Condivido i miei momenti di vita quotidiana che va dal farmi la barba ai balletti. Sono una persona allegra e positiva, parlo sui social delle cose che a me piacciono”. Grandissimo appassionato di lingue straniere, ha svelato anche qual è il suo sogno nel cassetto: “Ho fatto il linguistico e ora frequento Giurisprudenza a Bologna: sono al quarto anno, i corsi sono metà in italiano e metà in inglese. Il mio sogno è diventare avvocato e poi intraprendere la carriera diplomatica”.

Gianmarco Onestini parla di Francesca De Andrè e Ivana Icardi

Per Gianmarco Onestini, prima del GF, si erano aperte le porte della moda: “Ho avuto delle buone occasioni che mi sembrava assurdo buttare via, come quella di fare una sfilata per Jason Derulo in America. Poi si sono aperte altre strade, ho sfilato alla Milano Fashion Week, sono stato testimonial della campagna Arena. Tutte opportunità che era giusto cogliere al volo”. Successivamente ha raccontato dell’esperienza al Casa più spiata d’Italia che ha permesso, senza ombra di dubbio, di farlo conoscere meglio al pubblico. Nonostante questo, deve tutto alla sua famiglia, vero pilastro della vita: “Quando Luca è venuto fuori dalla Casa col megafono mi è crollato un po’ il mondo addosso. Sentire la sua voce, era tanto che non ci sentivamo, è stato bellissimo. Ma non poterlo abbracciare né vedere mi aveva buttato nello sconforto. Sessantotto giorni sono tanti. Però è stato un gesto che mi ha dato la forza di arrivare alla fine del mio percorso”. Spazio in ultimo, per un pensiero su Francesca De Andrè: “Non si poteva mai criticarla perché si infiammava” e Ivana Icardi: “Non l’ho mai più sentita. Mentre il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa per farmi i complimenti”.

