Gianmarco Onestini scartato dall’Isola dei Famosi per ‘evitare il trash’?/ Lui: “Ecco la verità”

Gianmarco Onestini scartato dal cast dell’Isola dei Famosi 2023 per ‘evitare il trash’? Parla lui

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, continuano i gossip sul cast che popolerà l’Honduras. Tra i nomi che sono stati ufficializzati mancano quelli di alcuni personaggi che erano dati per certi dalle ultime indiscrezioni. Parliamo di Gianmarco Onestini, fratello di Luca e veterano del mondo dei reality, e delle sorelle Elga e Serena Enardu.

Gianmarco Onestini, sorpresa al fratello Luca al GF Vip/ "È il mio modello", poi l'avance a Oriana…

Nelle ultime ore si è fatta largo la voce secondo la quale la scelta di ‘fare fuori’ dal cast questi personaggi sia nata proprio da Piersilvio Berlusconi che, dopo la linea adottata con il GF Vip, vorrebbe che anche in questo caso la linea editoriale del reality fosse sobria e lontana da picchi trash. Ma è davvero così che stanno le cose? A chiarirlo sono allora intervenuti i nomi chiamati in causa, smentendo le voci.

Daniele Dal Moro, lite furiosa con Gianmarco Onestini/ "Sarai sempre l'ultima scelta"

Anche Elga e Serena Enardu fuori dall’Isola? “Fake news”

Interpellato da Fanpage, Gianmarco Onestini ha dichiarato: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale.”

Se Onestini, dunque, smentisce anche di essere stato contattato per l’Isola dei Famosi, Serena Enardu fa la medesima cosa, dichiarando: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. Dunque, nessuno dei tre, stando alle loro dichiarazioni, era in lizza per il cast dell’edizione dell’Isola di quest’anno.

Chi è Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini/ Ex fidanzata e tradimenti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA