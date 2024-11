Serena Enardu e il suo compagno Pago sono due degli ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma che andrà in onda su canale 5 nel pomeriggio di sabato 30 Novembre 2024. I due sono volti noti – per un motivo o un altro – dello spettacolo e li ricordiamo tra le altre cose per l’esperienza a Temptation Island Vip. Non tutti sanno che Serena ha un figlio di nome Tommaso.

Conosciamo Serena per le esperienze a Uomini e Donne e Temptation Island e ha vissuto due importanti relazioni, prima con l’ex calciatore Giovanni Conversano e poi con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. Nessuno conosce ufficialmente l’identità del padre di Tommaso, secondo alcune indiscrezioni l’uomo ha avuto una storia con Serena Enardu prima che la donna conoscesse Pago.

L’uomo non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e per questo motivo la donna non ne ha mai parlato in maniera ufficiale. I due non hanno più avuti rapporti ma l’uomo continua a essere presente nella vita del figlio e di conseguenza ha – in un modo o nell’altro – rapporti anche con la madre.

Serena Enardu, le ultime sul padre di Tommaso

Serena Enardu non ha mai reso nota l’identità dell’uomo ma ha svelato che inizialmente se n’era andato non appena aveva saputo della gravidanza della donna e lei spiegò a Verissimo qualche tempo fa: “Anche per questo il pensiero di avere un altro figlio mi spaventa davvero a morte”, nonostante Pago per diverso tempo lo voleva.

I rapporti tra Pago e Tommaso sono ottimi come dimostrano diversi bei scatti sui social e il ragazzo – oramai maggiorenne – mantiene comunque i rapporti con il padre naturale: “Per me esiste quella persona e non posso proferire nulla sul rapporto che ha con Tommaso anche perchè sono la madre ma lui non è di mia proprietà”, chiarendo cosi che la priorità è il bene della donna.

Due anni fa Tommaso fu protagonista di un episodio particolare in quanto una persona entrò in casa e tentò di picchiarlo. Serena Enardu fu molto dura sui social e spiegò: “Mi sono recata a fare la denuncia di questa persona della quale non farò nomi. Una persona squallida, violenta e spregevole, invisibile nella vita di mio figlio ma la cosa assurda è che dovrebbe essere l’unica persona al mondo che lo vuole proteggere”, un messaggio criptico che fa intuire qualcosa ma sul quale resta un grande alone di mistero. Come sull’identità del padre di Tommaso.