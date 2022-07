Gianmarco Tamberi/ Diretta finale salto in alto streaming video Rai (Mondiali 2022)

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA 2022

La finale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ai Mondiali atletica 2022, scatta alle ore 2:45 di martedì 19 luglio: purtroppo ci sono 9 ore di fuso orario tra noi ed Eugene, in Oregon, e dunque sarà necessaria la levataccia per scoprire se Gimbo andrà a medaglia, replicando magari lo straordinario (e inatteso) oro che ha vinto alle Olimpiadi. Non sarà facile: diciamolo subito, il livello della competizione si è mostrato particolarmente alto e Gimbo ha faticato, entrando in finale con l’undicesima misura (2,28) e dunque dovendo fare una sorta di capolavoro per essere sul podio al termine della gara.

Non per questo l’impresa sarà impossibile: proprio a Tokyo un anno fa avevamo visto Tamberi arrivare al livello del qatariota Mutaz Essa Barshim (che ci sarà anche stanotte), saltando 2,37 e vivendo la gioia più grande in carriera. Dopo l’impresa a cinque cerchi il marchigiano ha vinto ancora, anche se brillando meno; vedremo come si comporterà nella finale del salto in alto ai Mondiali atletica 2022, sapendo ovviamente che qui ad Eugene Gimbo è una delle maggiori speranze di medaglia per un movimento in crescita, ma ancora non nell’élite della grande atletica mondiale.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI ATLETICA 2022

La diretta tv della finale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto è su Rai Sport: come sappiamo le gare dei Mondiali atletica 2022 vengono trasmesse dalla televisione di stato, e sarà questo il canale di riferimento per quanto riguarda anche la caccia alla medaglia del marchigiano. In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella finale del salto in alto ai Mondiali atletica 2022, Gianmarco Tamberi dovrà vedersela con avversari di tutto rispetto. Alcuni di loro ovviamente li ha già incrociati alle Olimpiadi un anno fa: abbiamo citato Barshim che resta il rivale più pericoloso e il grande favorito per la medaglia d’oro, magari insieme al sudcoreano Sang-Hyeok Woo che a Tokyo era stato quarto, ma che ai Mondiali indoor di Belgrado ha vinto il titolo saltando 2,34 ed è, probabilmente, il rivale più in forma del momento.

Avremo poi il canadese Django Lovett e gli statunitensi JuVaughn Harrison e Shelby McEwen: a parte quest’ultimo, tutti loro nella finale delle Olimpiadi avevano superato l’asticella a 2,30; sarà assente invece Marco Fassinotti, con cui Tamberi ha fatto pace dopo le schermaglie agli Assoluti di Rieti. Anche lui ha partecipato alle eliminatorie del salto in alto ai Mondiali atletica 2022, ma a differenza del connazionale non le ha superate e dunque non potrà giocarsi una medaglia.











