Gianmarco Tamberi finisce al pronto soccorso prima della gara alle Olimpiadi di Parigi 2024: cos’è successo

Gianmarco Tamberi non si sarebbe mai aspettato di dover affrontare una sfida tanto ardua alle Olimpiadi di Parigi 2024, una sfida che non riguarda la gara sportiva, bensì la sua salute. Sì, perché il saltatore campione olimpico, nelle ultime ore, è finito nuovamente in ospedale a causa di un altro brutto attacco di colica renale. Ad annunciarlo è stato proprio lui con un post pubblicato su Instagram.

“Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. – ha esordito Gimbo – Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire…” Tamberi aveva infatti promesso che sarebbe stato presente alla gara di salto in alto che si tiene oggi alle 19 e dove ci si gioca la medaglia d’oro. Una certezza che, tuttavia, con l’ultimo attacco inizia a svanire.

Gianmarco Tamberi, come sta e la decisione sulla gara

Tamberi ha così spiegato l’accaduto che lo ha portato di corsa in ospedale: “Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…” Poche ore dopo, un nuovo post ha però rimesso tutti in gioco: Gianmarco Tamberi ha pubblicato un suo scatto, un selfie a quanto pare fuori dal pronto soccorso, accompagnato da una didascalia che è l’apice della sua forza di volontà e d’animo: “Io ci sarò!” ha scritto Gimbo, pronto, dunque, a mantenere la sua promessa.

