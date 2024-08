Cosa sono le coliche renali di cui sta soffrendo Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024

A poche ore dalla sua gara più importante, la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi annuncia di stare male ancora una volta. Ad impedirgli di gareggiare al meglio delle sue forze sono le coliche renali di cui ha sofferto anche nei giorni scorsi. Ma cosa sono e cosa comporta questa malattia?

Gianmarco Tamberi, chi sono i genitori Sabrina Piastrellini e Marco Tamberi/ Tutto sulla famiglia di Gimbo

Stando a quanto riporta il portale Humanitas.it, “La colica renale è dolore violento e improvviso localizzato nella parte bassa dell’addome e della schiena provocato dalle contrazioni delle viscere e degli organi cavi dotati di pareti muscolari”. A causarlo sono la presenza e il transito dei calcoli renali, ovvero degli agglomerati, che hanno la forma di piccoli sassolini, “composti da sali minerali organizzati in micro e macro cristalli che si formano nei reni e sono responsabili della calcolosi renale.” I sintomi delle coliche renali sono tracce di sangue nelle urine, nausea, vomito, forte sudorazione, tachicardia, febbre.

Gianmarco Tamberi sta male: colica renale, si ritira? Olimpiadi 2024 a forte rischio/ “Salterò, ma..."

Gianmarco Tamberi sta male, colica renale: l’annuncio sui social

“È tutto finito.…” Così ha esordito Gianmarco Tamberi, noto anche come Gimbo, nel post pubblicato poche ore prima della sua gara. “Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così..… Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale.” ha annunciato lo sportivo azzurro. Per poi concludere: “Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”