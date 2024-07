Inaugurazione delle Olimpiadi 2024 bagnata, e inaugurazione… sfortunata per Tamberi che ieri, sul battello sulla Senna mentre stava sventolando la bandiera tricolore assieme ad Arianna Errigo, ha perso la fede. Quando lo speaker ha annunciato la nazionale azzurra, tutti gli atleti impegnati a Parigi hanno esultato e festeggiato, e uno dei più in forma è sembrato proprio Tamberi, che si è fatto particolarmente notare.

Forse però Gimbo Tamberi ci ha messo un po’ troppa foga, visto che, mentre muoveva lo stendardo della nostra nazionale, ha perso appunto la fede, il prezioso anello simbolo del suo matrimonio con Chiara Bontempi celebrato a settembre di due anni fa. Sul battello vi erano ben 141 atleti italiani, pronti ad assicurarsi quante più medaglie possibile nelle 20 discipline in cui gareggeranno, e il cuore era rappresentato proprio da Gimbo Tamberi, portabandiera del team Italia assieme alla Errigo.

TAMBERI, FEDE CADUTA NELLA SENNA: IL TEMPORALE E I FESTEGGIAMENTI

Gli azzurri si sono posizionati sul piano superiore del battello, a fianco della Jamaica, nonché insieme a Islanda e Israele, e quando è giunto il momento dei nostri, la pioggia cadeva già battente su Parigi, così come del resto era stato già annunciato in precedenza, quasi a voler chiudere un cerchio di una giornata nefasta, iniziata con un attacco ai treni ad alta velocità francesi, nonché un allarme bomba rivelatosi poi falso.

Sarà anche per questo, forse, per via del temporale che si è abbattuto sulla ville lumiere, che Gimbo Tamberi ha perso la fede: magari le mani un po’ bagnate, l’euforia del momento, la voglia di fare festa e di sventolare il tricolore più in alto possibile, fatto sta che alla fine l’anello non è più stato ritrovato, caduto direttamente nella Senna, addio.

TAMBERI, FEDE CADUTA NELLA SENNA: GLI SFOTTÒ DEI COMPAGNI DI SQUADRA

Il saltatore si è comunque ripreso subito, l’ha vissuta bene, visto che, dopo un attimo di choc e di sgomento per quanto fosse accaduto, è tornato a fare festa contornato dai suoi connazionali che giustamente hanno fatto partire gli sfottò a suo indirizzo. I più convincenti sono stati i ragazzi della nazionale di pallanuoto, secondo cui la perdita della fede di Tamberi potrebbe essere di buon auspicio: “Perso un oro ne troverai un altro”, stando ad indicare la possibile conquista di una nuova medaglia d’oro nel salto in alto dopo quella di Tokyo 2021.

Oggi Gimbo tornerà ad allenarsi dopo la festa di ieri, avrà ancora qualche giorno prima che inizino le sue gare, visto che le qualificazioni per il salto in alto scatteranno il prossimo 2 agosto, con la speranza ovviamente che il nostro Tamberi, fede a parte, possa conquistarsi il secondo oro di fila. Ma intanto qualcuno ha avvisato la moglie? Siamo certi che si sarà fatta anche lei un bella risata, la fede si ricomprerà.