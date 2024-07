Chiara Bontempi non è soltanto la moglie di Gianmarco Tamberi: ecco cosa fa

Gianmarco Tamberi aprirà le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà infatti lui, insieme ad Arianna Errigo, il portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi che avranno inizio il 26 luglio. Come sempre accade ormai da anni, in questa nuova e importante avventura sportiva, Gimbo – questo il nome del campione per gli amici – non sarà da solo, perché al suo fianco ci sarà la moglie Chiara Bontempi.

Chiara, figlia dell’ex pilota motociclistico Piergiorgio Bontempi e quindi ben consapevole dell’importanza di competizioni sportive come queste, non è solo la moglie innamoratissima di Gianmarco Tamberi, ma è anche colei che gestisce la parte amministrativa della carriera del marito. È dunque al suo fianco per lavoro, oltre che per amore e per supportarlo in tutte le sue avventure sportive.

Gianmarco Tamberi e la dedica d’amore alla moglie Chiara Bontempi

L’Olimpiade, d’altronde, è per Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi una competizione davvero speciale. Proprio prima di quella del 2020, Gimbo chiese a Chiara di diventare sua moglie, e i due convolarono a nozze nel 2022. Sui social, Chiara e Gianmarco si mostrano spesso insieme, tra foto romantiche e dediche d’amore. A marzo, Gimbo aveva scritto una lunga dedica a sua moglie, che recita: “Penso di non averti mai detto quanto io sia felice ogni volta che vieni a sostenermi… Quanto tu sia importante in tutto quello che faccio… Sapere che sei orgogliosa di me mi fa star bene. E anche quando fallisco… So che devo trovare un modo a tutti i costi per farcela. Perché la mia sfida più grande è riuscire ancora oggi a stupirti. Un tuo sorriso basta per rendermi felice e farmi continuare a lottare anche quando le cose non vanno come vorrei. E tante volte sorrido con te solo per non farti pesare di quei mille pensieri, pressioni e paure che sto vivendo dentro di me. Sono fortunato ad averti. Grazie per tutto amore mio”.