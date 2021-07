Gianmarco Tamberi sposerà Chiara/ Video, la proposta di matrimonio di Gimbo

GIANMARCO TAMBERI, PROPOSTA DI MATRIMONIO PRIMA DI TOKYO

Gianmarco Tamberi è volato a Tokyo per affrontare le Olimpiadi 2020: quelle del riscatto, posticipate di un anno ma per lui punto fermo dopo quel maledetto infortunio che gli aveva impedito di partecipare a Rio. Con Gimbo, primatista italiano di salto in alto e a caccia del podio olimpico, c’è Chiara Bontempi: da martedì scorso la ragazza è diventata ufficialmente la sua fidanzata. La proposta di matrimonio è infatti arrivata a Numana, provincia di Ancona: teatro dell’evento, il ristorante La Torre che la coppia frequenta da tempo.

Naturalmente, abbiamo anche il video della proposta: nel mondo dei social network oggi fa parte della normalità, quasi che l’eccezione sia diventata la fatidica domanda senza il favore delle telecamere. Insomma, Tamberi ha detto a Chiara che prima di andare a Tokyo e affrontare le Olimpiadi 2020 c’era un’ultima cosa che doveva fare: si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e fatto la domanda. Lei ha detto sì: non diremo “ovviamente”, perché vallo a sapere. Sia come sia, tornati dai Giochi i due potranno dedicarsi ai preparativi.

IL RACCONTO DI CHIARA, FIDANZATA DI TAMBERI

A raccontare gli eventi è stata proprio Chiara Bontempi, intervistata dal Corriere della Sera: già a Tokyo, la ragazza ha ricordato gli inizi come coppia, con un rapporto decollato pian piano (inizialmente si scrivevano soltanto su Facebook) e poi la magica serata. Iniziata con un aperitivo con alcuni amici, per poi proseguire con una cena a due nel loro solito ristorante; Chiara ammette di non aver capito nulla fino quando ha visto Gimbo inginocchiato davanti a lei. L’atleta azzurro ha prenotato un tavolo rialzato cosparso di petali di rosa, poi dopo la cena si è alzato per andare in bagno e, quando è tornato, aveva fattomettere una canzona romantica e si è presentato con cento rose rosse. Il suo discorso è stato preso alla larga, ma alla fine è arrivata la domanda più importante e la risposta è stata affermativa. Adesso, per festeggiare al meglio, manca solo una medaglia alle Olimpiadi 2020: siamo sicuri che Gianmarco Tamberi però sia già soddisfatto così, salire sul podio a Tokyo sarebbe la ciliegina sulla torta…

