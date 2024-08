Gianmarco Tamberi è stato senza dubbio uno dei protagonisti italiani più chiacchierati di queste Olimpiadi di Parigi 2024, che ne hanno viste – come si suol dire – “di cotte e di crude”. Ha fatto scalpore la perdita della fede dal dito e le scuse pubbliche alla moglie Chiara Bontempi. Poi è scoppiato il caso della dieta folle, dopo che il pubblico si è accorto dell’eccessiva perdita di peso dell’atleta. Sono stati tanti, infatti, coloro che si sono accorti del grande dimagrimento di Gianmarco Tamberi, tanto che sono sorte polemiche su quanto essere atleta comporti uno stile di vita sano.

Tutto ciò, però, senza sapere quale sia realmente il piano alimentare del 32enne originario di Civitanova Marche, che negli scorsi giorni ha postato una foto con un cono gelato, forse per zittire chi dice che non si permette mai uno sgarro. La moglie Chiara Bontempi è sempre con lui, tanto che si occupa lavorativamente di gestire la sua immagine. Non solo, è la sua miglior supporter, come ha ammesso lui stesso. In ogni caso, con lei sta riuscendo ad affrontare tutte le critiche, ma Gimbo è un uomo forte e se ne farà una ragione. Intanto ha voluto postare una dedica per la mamma alla quale ricorda il suo strano comportamento di quel giorno in cui aveva vinto il titolo di campione del mondo.

Gianmarco Tamberi alla mamma Sabrina Piastrellini: “A te che mi hai messo al mondo, non…”

Gianmarco Tamberi, il giorno dopo la vincita non voleva più celebrare la sua vittoria: “Ei mamma, ti ricordi? 22 agosto 2023. Esattamente un anno fa festeggiavamo così il titolo di campioni del mondo.” ha scritto Gianmarco Tamberi sui social: “Avevamo raggiunto quel traguardo che sembrava impossibile per un atleta italiano: vincere tutte le grandi manifestazioni dell’atletica!”. Un proposito che però non era riuscito a rispettare: “Già 24h dopo, io non volevo più saperne nulla“, scrive Gimbo rivolgendosi alla sua cara mamma.

Poi Gianmarco Tamberi prosegue, dicendo che la sua testa all’epoca era già proiettata al 2024 e alle Olimpiadi di Parigi, senza godersi il presente. L’atleta confessa che in quel periodo non riusciva a godere dell’obiettivo raggiunto: “Non volevo sedermi soddisfatto e appagato“, dice, convinto che in tutto questo c’è stata un’importante lezione da imparare. Poi la promessa dolcissima alla mamma, che come la fidanzata gli sta sempre accanto: “Mamma, lo prometto“, confessa: “a te che mi hai messo al mondo non mi permetterò mai più di non festeggiare fino in fondo i grandi traguardi raggiunti nella mia vita“.