Quella tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi è una vera e propria favola d’amore, che dura da una vita, e non per modo di dire. I due si sono conosciuti a soli 14 anni, quando avevano appena finito la scuola media e da allora non si sono mai lasciati. Tanto che ad oggi è proprio Chiara a gestire l’immagine pubblica del campione, formando una squadra fortissima nella vita e nel lavoro. Anche se si conoscono ormai da oltre vent’anni, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono convolati a nozze solo nel 2022, nel mese di settembre, giorno in cui il campione di salto in alto ha detto “sì”.

Lei è figlia di Piergiorgio Bontempi, il famoso hall of famer che ha corso il mondiale di Superbike, dunque, conosce bene cosa vuol dire stare a fianco ad un campione coi fiocchi. Forse, proprio per questo Gianmarco Tamberi, infortunatosi qualche giorno fa durante le Olimpiadi 2024, ha sempre trovato supporto nella moglie, che lo ha seguito e le è stata vicino anche nei momenti più bui della sua carriera, e allo stesso modo in quelli più belli, abbracciandolo dopo ogni vittoria come fosse la prima. «Lo tengo calmo. Io ci sono, soprattutto nei momenti importanti”, ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando di essere proprio lei quella presenza che lo tiene in equilibrio anche quando le cose non sembrano andare per il meglio.

Gianmarco Tamberi, la proposta di matrimonio prima di atterrare a Tokyo 2020

Sui loro profili social, del resto, spuntano tantissime foto di coppia in cui si vede tutto il loro amore e l’infinito sostegno di Chiara Bontempi. Lei si è laureata a Verona e ha passato un periodo facendo avanti e indietro tra Milano e la Capitale. La madre ha un negozio di articoli per la casa, mentre suo fratello si chiama Pierfrancesco ed è più piccolo di lei. Classe 1995, oggi Chiara Bontempi gestisce insieme a Gianmarco Tamberi la società, in particolare la parte amministrativa occupandosi dei diritti d’immagine dell’atleta.

Commovente è stato anche il momento in cui hanno deciso di sposarsi, avvenuto poco prima di approdare a Tokyo per le Olimpiadi 2020. Quel giorno è stato proprio Gianmarco Tamberi a chiederle di sposarlo, con una frase dolcissima: “Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita”, le aveva detto l’atleta porgendole l’anello: “sei molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo”.