Gianmaria Antinolfi a rischio eliminazione/ “Con Soleil ora amico fino in fondo”

Gianmaria Antinolfi ed il riavvicinamento a Soleil Sorge

Gianmaria Antinolfi è finito di nuovo al televoto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip e a nominarlo, tra gli altri, è stata anche Soleil Sorge. Il loro rapporto continua ad essere altalenante e dopo una burrascosa separazione adesso si intravede un ravvicinamento. Le peggiori critiche arrivano da Sophie Codegoni: l’ex tronista è convinta che la rappacificazione con l’influencer sia una strategia per prendere consensi visto che è in nomination. Jessica che ha sentito la Codegoni fare queste considerazioni, ha difeso l’imprenditore campano, soprattutto quando la ragazza ha affermato che Antinolfi per tutto il tempo ha preso in giro la Sorge. Gianmaria ha cercato di difendere la sua posizione affermando che se quello che dice Sophie fosse vero, Soleil se lo sarebbe accordo: “Lei sa perfettamente quando sto mentendo”.

Gianmaria è un personaggio discutibile e nella Casa del GF Vip viene costantemente giudicato. Questo atteggiamento lo fa sentire sotto pressione e vive le sue giornate sempre condizionato dai giudizi altrui. Secondo Jessica Selassié il tempo darà ragione all’imprenditore, ma sarà veramente così? Sophie riuscirà alla fine a cambiare idea su Gianmaria e concedergli un’altra opportunità? Dopo le confidenze della maggiore delle principesse, pare che l’ex di Soleil voglia mantenere le distanze dall’ex tronista per evitare di soffrire. Lui sarebbe innamorato della Codegoni, anche se ora è dispiaciuto per aver appreso che la ragazza crede che il suo amore nei suoi confronti non sia reale. Parlando con Miriana, Gianmaria ha detto che con Sophie non si è mai sentito libero, ma sempre giudicato e questo giustifica il suo blocco. L’ex di Non è la Rai ha cercato di dissuadere l’imprenditore dicendogli che il comportamento di Sophie sarebbe dettato dal fatto che si è sentita sempre confusa e piena di insicurezze nel trascinare avanti il rapporto, lei ha paura, visto la relazione complicata che l’uomo ha vissuto con Soleil.

Ancora diviso tra Soleil e Sophie

Durante un momento di relax in veranda, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu hanno raccontato le loro pene d’amore. L’imprenditore ha ricordato alcuni momenti belli trascorsi con Sophie, come i bigliettini che ha disseminato sul letto della ragazza o quando si sono dati un bacio appassionato. In questo momento non è preoccupato di uscire dal gioco, ma gli dispiacerebbe tantissimo allontanarsi dalla ragazza, anche perché per vivere questa storia con lei ha interrotto il rapporto con la sua ex fidanzata Greta. “Godendoti la tua vita – ha aggiunto Gianmaria – possono succedere due cose: che si rimettono a posto le cose con quella persona o che stai andando comunque avanti. Non hai altre possibilità. Più sereno sei e più quella persona può tornare da te”. Nicola ha condiviso il pensiero del suo amico di viaggio facendogli notare che indipendentemente da quello che si desidera, la vita continuerà ad andare avanti.

Il pubblico in questo momento è confuso, non riesce a capire cosa Gianmaria voglia, è attratto da Soleil ma il suo cuore batte per Sophie. Ora che ha deciso di rompere ogni legame con l’ex tronista, ecco che si vede all’interno della Casa confidarsi con la Sorge e riavvicinarsi a lei. É attratto dall’influencer oppure è strategia di gioco come sostiene Sophie? Questo gioco non è interessante e il fatto di non prendere una decisione, lo rende agli occhi del pubblico una persona insicura. Gianmaria deve dire con chi vuole stare, chi tra Soleil e Sophie è la sua prediletta? In molti pensano che il suo voltafaccia dipenda molto dal televoto in corso.

Il bilancio sul suo percorso prima dell’eventuale eliminazione del Grande Fratello Vip

Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi si è ritrovato a chiacchierare con Miriana Trevisan ed a fare un bilancio del suo percorso. Questa sera, ricordiamolo, il giovane imprenditore è a rischio eliminazione e per lui l’avventura nella spiatissima Casa del GF Vip potrebbe concludersi tra poche ore. Per questo motivo ha voluto esprimere tutta la sua volontà di godersi a pieno quelli che potrebbero essere per lui gli ultimi momenti nella casa più spiata d’Italia. “Io voglio godermi quello che di bello ho qui dentro, voglio stare bene. Non voglio fare niente per mettere in pericolo tutto questo”, ha confidato all’amica.

Il fatto di essere riuscito a recuperare il rapporto con Soleil ha rappresentato per Gianmaria una piccola vittoria. Insieme all’ex ragazza di Non è la Rai hanno analizzato anche questo aspetto e proprio la Trevisan ha spiegato come il loro rapporto possa essere frainteso o giudicato da qualcuno. Il loro tira e molla potrebbe infatti scaturire diversi dubbi all’esterno. A impedire ad Antinolfi di essere davvero se stesso era stata l’ex fidanzata Greta. Ora che la loro storia può dirsi definitivamente conclusa, anche Gianmaria si sente libero di recuperare il bellissimo rapporto di amicizia e complicità che aveva con l’influencer: “Questa volta posso essere amico suo e posso esserlo fino in fondo”.



