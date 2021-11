Gianmaria Antinolfi, il fratello attacca Soleil e Sophie/ “Viene preso in giro!”

Ospite nel nuovo appuntamento di Casa Chi, Francesco Antinolfi, fratello di Gianmaria, si è espresso sul suo percorso nella Casa e sugli attacchi finora subiti da alcune donne. Due in particolare: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Partendo dalla prima, Francesco ha ricordato che ha usato contro suo fratello parole molto forti. “Non dimentichiamoci che Soleil ha usato frasi fortissime nei confronti di Gianmaria. Se potrebbero esserci denunce? Lui non si è preparato adeguatamente all’esperienza Grande Fratello.” ha tuonato.

Francesco ha quindi aggiunto: “Mio fratello si è preso un anno sabbatico dal lavoro per fare questa esperienza, per conoscere qualcosa in più di sé stesso, per raccontarsi. Aveva buone intenzioni. Tutto questo svanisce nel momento in cui ti trovi delle persone, anche cattive, che ti dicono cose terribili e ti prendono in giro per qualsiasi cosa tu faccia”.

Francesco Antinolfi, il fratello di Gianmaria svela: “Tra Soleil, Sophie e Greta la più adatta a lui è…”

Francesco Antinolfi si è poi espresso anche su Sophie Codegoni: “Lei non ha mai avuto modo di conoscerlo veramente, è stata una cosa nata e finita così velocemente che non hanno approfondito. Se è strategia la sua? penso di si. Lei è attratta più da Soleil, in senso metaforico, che da mio fratello. In questo momento sarebbe impopolare avvicinarsi a Gianmaria e non a Soleil”. Tra Soleil, Sophie e Greta Mastroianni, secondo Francesco Antinolfi la ragazza più adatta a Gianmaria sarebbe stata inizialmente Soleil. “Nonostante lei dica di no e abbia detto anche cose forti su di lui, avevano una relazione bella che è durata.” ha ammesso il ragazzo. “Greta andrebbe valutata se non ci fosse stato il Grande Fratello. Ma lui sta nella Casa, c’è andato. Quello che ha fatto, a me personalmente non è piaciuto. Lui tante cose non le sa, ma immagino che quando le scoprirà, probabilmente sarà del mio stesso avviso.”, ha concluso.

