Gianmaria Antinolfi/ Abbandona il GF Vip dopo il faccia a faccia con la fidanzata Greta?

Gianmaria Antinolfi “mi dispiace, chiedo scusa, ero un uomo innamorato”

Ancora guai per Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, durante la scorsa settimana Antinolfi ha confidato a Miriana e Sophie alcuni particolari che riguardano la vita privata della sua ex e compagna di gioco, Soleil Sorge, parlando anche del rapporto che la ragazza ha con suo padre. Durante scorsa puntata i due hanno avuto un confronto diretto in cui Soleil ha avuto una crisi isterica non gradita al pubblico da casa. Antinolfi ha provato ritrattare il suo comportamento chiedendo scusa: “mi dispiace, chiedo scusa, ero un uomo innamorato”.

Con le sue azioni Gianmaria però non ha attirato solo critiche, una buona parte del pubblico appare schierata dalla sua parte piuttosto che da quella di Soleil coronata come attrice che piange senza lacrime, durante la scenata infatti non sono mancate le critiche alla donna che in preda alla rabbia ha comunque trovato il tempo per sistemarsi il vestito per mostrare le gambe. Anche gli inquilini sono dalla sua parte, soprattutto l’emisfero maschile, chi invece non crede nella sua buona fede sono: Carmen Russo, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e la stessa Soleil Sorge: le loro nomination lo hanno mandato dritto al televoto.

Gianmaria Antinolfi riuscirà a riscattarsi al Grande Fratello Vip 2021?

Che questi siano gli ultimi istanti nella casa per Gianmaria Antinolfi? Lui stesso alla fine della scorsa puntata ha affermato di sentirsi realmente in pericolo dopo essere finito al televoto con Miriana, Andrea e Nicola. Un’accusa che viene spesso rivolta al ragazzo è quella di non essere riuscito nel suo intento originario, infatti, la sua intenzione era quella di partecipare al reality per togliersi l’etichetta di “essere fidanzato di”, ma da quando è entrato non perde occasione per parlare delle sue ex fidanzate.

Gianmaria Antinolfi potrebbe anche essere salvato dal pubblico, soprattutto dopo che Miriana Trevisan sta sentendo una chiusura da parte delle sue compagne di gioco, ma non è detto che Antinolfi sia all’interno della casa anche per la prossima settimana, è possibile infatti che il ragazzo decida spontaneamente di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip, soprattutto alla luce delle dichiarazioni fatte da Antinolfi stesso durante la scorsa settimana o in seguito al chiarimento annunciato da Signorini con la sua fidanzata Greta che lo affronterà nella Casa del GF VIP.



