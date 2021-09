Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi/ “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai al GF VIP…”

Lunedì sera Soleil Sorge si è confrontata con Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore ha avuto in passato una storia con la ragazza, in realtà la showgirl non l’ha mai definita tale, perché non voleva avere una relazione con Antinolfi, ma solo un’amicizia, anche se il rapporto tra i due è andato oltre il semplice bacio. Quando si sono incontrati nella Casa, Soleil ha mostrato indifferenza, al contrario di Gianmaria che ha cominciato a parlare della loro relazione ad alcuni coinquilini, confidando di essere ancora innamorato di lei.

Questo atteggiamento ha dato fastidio alla donna e in puntata ha messo in chiaro la sua posizione, ossia di non accettare che il suo ex passi per una vittima, quanto dopo la rottura della relazione si è comportato nei suoi confronti come uno stalker. Il confronto non è servito a molto: “Non accetto che una donna venga definita in un certo modo perché ha scelto di non avere una relazione”, ha obiettato amareggiata Soleil. Gianmaria non ha condiviso il suo pensiero replicando di averla trattata sempre come una principessa e tanto meno ha accettato di essere definito “stalker”, visto che l’ha sempre rispettata. A sostenere Soleil c’è stata Adriana Volpe che in studio è intervenuta accusando Antinolfi di essere costantemente alla ricerca di “donne copertina”.

Soleil Sorge, dopo la fine della terza puntata inizia la nuova lite con Gianmaria Antinolfi

L’animo di Soleil Sorge non si è spento con la fine della puntata, durante la notte ha continuato a sparare a zero su Gianmaria svelando a Clarissa e Sophie il motivo per cui l’imprenditore ha lasciato Dayane Mello. “Si è potuto fare la storiella con quella più famosa”, sono state le sue parole riferendosi a Belen Rodriguez. Difatti la relazione con Dayne sarebbe finita appena Gianmaria ha avuto occasione di frequentare la ex di Di Martino, che in quel periodo si era appena separata dal marito. Soleil è arrivata nella vita dell’uomo in un secondo momento: “Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?”. Pochi conoscono Antinolfi e in molti non sanno neppure di cosa si occupa nella vita, ma quello che in tanti ricordano è che è stato il fidanzato di…

Giorni difficili per Soleil Sorge, abituati alla sua radiosità, abbiamo assistito a momenti che hanno messo in evidenza la sua fragilità. L’influencer ha confidato alle Princess di aver sofferto molto durante la sua infanzia nonostante avesse l’amore dei genitori e parenti. Quello che le è venuto a mancare è stata la presenza di una sorella e di un fratello. Tra le lacrime ha detto che non vede l’ora di diventare mamma perché il suo intento è di avere più di un figlio per non farlo sentire solo. Cosa dobbiamo aspettarci nella prossima puntata del GF da Soleil? Il confronto con Gianmaria non sarà messo da parte, soprattutto ora che l’imprenditore ha confidato ai suoi amici che ha intenzione di querelare Soleil per diffamazione.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” oramai senza freno si è scagliata contro Antinolfi: “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?”. Gianmaria ha affermato di non saperne nulla, sicuramente nella prossima puntata questo argomento verrà approfondito. Signorini vorrà andare a fondo sull’infanzia della showgirl e il desiderio di diventare mamma e di fare più di un figlio perché non vuole che possa soffrire di solitudine come è accaduto a lei. Un dolore che l’ha segnata per tutta la vita e che il presentatore cercherà di far riemergere mettendo a nudo il personaggio, che appare forte e combattente ma in realtà nasconde molte insicurezze.



