Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi / Lui: “una ragazza speciale”

Greta Giulia Mastroianni sarebbe la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, il condizionale è d’obbligo perché ancora non è del tutto chiaro se la relazione sia ufficiale o meno. A quanto sappiamo Greta vive a Milano ed è un’appassionata di viaggi. Altre informazioni non sono note, perché la ragazza non fa parte del mondo televisivo; inoltre Gianmaria Antinolfi è rimasto piuttosto abbottonato sull’identità della ragazza.

Da quel che si è capito pare che Greta lavori come modella. Sul suo profilo Instagram è solita pubblicare parecchi scatti mentre è al lavoro. Durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP, Gianmaria l’ha definita una ragazza speciale, unica nel suo genere.

Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi: amore scoccato la scorsa estate

Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni si sarebbero conosciuti nei mesi scorsi, subito dopo la fine della storia d’amore tra Gianmaria e Soleil. Come ha detto l’imprenditori, Greta è stata in grado di curare le sue ferite e lo ha fatto risplendere dopo un periodo piuttosto buio e difficile.

Greta e Gianmaria sono stati pizzicati per la prima volta insieme a Milano a fare un aperitivo e poi a camminare abbracciati per le vie del capoluogo lombardo. Gianmaria non ha mai nascosto la vicinanza alla ragazza, ma per il momento ha detto di non essere ancora innamorato.

