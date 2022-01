Gianmaria Antinolfi arriva il bacio con Federica! “C’è forte attrazione”/ I consigli di Sophie “cercala!”

Gianmaria Antinolfi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, sembra aver vissuto di recente un periodo di grande sconforto a causa di Sophie Codegoni, la ragazza con la quale si stava frequentando all’interno della Casa. Dopo qualche settimana di baci e coccole, infatti, la modella sembra aver chiuso ogni tipo di rapporto con l’imprenditore campano. A far vacillare il loro rapporto è stato l’ingresso del nuovo vip in gara, Alessandro Basciano, il quale sembra nutrire un forte interesse per Sophie e da lei ricambiato. Naturalmente, in un primo momento, non sono mancate le frecciatine e le discussioni tra Gianmaria ed Alessandro.

Prima della puntata andata in onda lunedì scorso, sembra ci sia stato un tentativo di riappacificazione tra i due giovani: Gianmaria ha ascoltato Alessandro in un momento di fragilità legato a questioni familiari e il discorso si è spostato poi sull’ex tronista di Uomini e Donne: in merito a questo Gianmaria si è fatto da parte, lasciando alla ragazza la scelta che è ricaduta proprio su Alessandro.

Durante la passata puntata Gianmaria Antinolfi ha nominato Alessandro Basciano, e quest’ultimo si è sentito tradito in quanto si aspettava che ormai il suo compagno avesse sepolto l’ascia di guerra. Gianmaria gli ha detto di non avere nulla contro di lui, ma che era l’unica persona che poteva nominare in quanto con gli altri concorrenti nominabili ha molta più confidenza. I due giovani hanno finito la discussione con un abbraccio amichevole.

Sicuramente, secondo concorrenti e opinioniste Gianmaria Antinolfi è rimasto male a causa del due di picche subito per l’ennesima volta da Sophie, ma sembra che il giovane abbia spostato la sua attenzione sulla bella modella Federica Calemme, con la quale sta nascendo – per il momento – una bella amicizia. Gianmaria ha detto ai suoi amici Giacomo Urtis ed Alessandro Basciano che anche Federica è attratta da lui, nonostante lei abbia affermato che non vuole avere relazioni al momento. Non sa cosa fare, se allontanarsi o meno. Durante la festa di Capodanno, Gianmaria e Federica si sono scambiati un tenero bacio sotto il vischio dopo il quale la ragazza gli ha svelato che fuori dalla Casa si sta frequentando con un ragazzo che conosce anche lui.

Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si è ormai instaurata un’amicizia tale da potersi concedere delle confidenze reciproche sulle loro attuali nuove conoscenze nella Casa del GF Vip. Nelle ultime ore entrambi si sono ritrovati in veranda a chiacchierare del più e del meno e parlando del ragazzo che Federica Calemme starebbe frequentando fuori, Gianmaria ha ammesso: “Non è un mio caro amico, però è un ragazzo che conosco da tanto tempo e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto ma non è un mio amico”. Parlando del suo attuale rapporto con Federica e dell’atteggiamento della ragazza, Antinolfi ha confidato alla sua nuova amica: “E’ innegabile che tra noi ci sia una forte attrazione, come ho detto anche a lei”. I due ragazzi, infatti, trascorrerebbero molto tempo a parlare. Lei di contro sarebbe ancora in attesa di capire ciò che prova.

Sophie Codegoni si è lasciata andare ad un suo consiglio spassionato: “Cercala!”. Gianmaria tuttavia avrebbe ancora dei dubbi legati al fatto che la Calemme non sia stata sincera con lui sin dall’inizio. Secondo Sophie, però, magari Federica non credeva di potersi legare a lui. Proprio la Codegoni, dopo aver preso le difese della giovane modella ha dato la sua “benedizione”: “Mi piacete molto tu e Fede insieme, c’è una bella energia, siete molto simili anche caratterialmente ed esteticamente, sono proprio contenta che sia arrivata una persona che ti piace”.

