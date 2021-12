Gianmaria e Basciano, Soleil svela il vero motivo della lite/ “Nomination concordata”

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha avuto un acceso scontro con Gianmaria Antinolfi. A scatenarla la nomination fatta da quest’ultimo ai danni del nuovo entrato che, secondo Sophie Codegoni, sarebbe stata fatta proprio per gelosia nei loro riguardi. E così l’hanno intesa anche molti altri, visto che Sophie, prima dell’ingresso di Alessandro, stava frequentando proprio Antinolfi.

Va inoltre detto che, prima della diretta, Gianmaria e Alessandro hanno avuto modo di chiarire le divergenze e parlare del rapporto con la Codegoni, confronto alla fine del quale i due sembravano aver appianato i dissapori. E invece, arrivati al momento della nomination, Gianmaria ha mandato Basciano al televoto in modo palese. Questo è bastato per scatenare la lite tra i due. Stando però a quanto rivelato nelle ultime ore da Soleil Sorge, i motivi di questa lite sarebbero altri.

Soleil Sorge lancia la bomba: “Ecco perché Basciano era infuriato con Gianmaria”

Ieri notte Soleil Sorge, in camera da letto con Davide Silvestri, Giacomo Urtis e Jessica Selassié, ha infatti rivelato che alla base di questa lite tra Alessandro e Gianmaria ci sarebbe dell’altro. Un tradimento, in particolare, fatto da Antinolfi. Pare infatti che i due si fossero accordati sul votare Eva Grimaldi, cosa che effettivamente Alessandro ha fatto ma che non ha fatto Gianmaria. La cosa avrebbe dunque fatto infuriare Basciano che, dopo la puntata, ha perciò affrontato a muso duro il coinquilino. Questo, dunque, il reale motivo della sua furia dopo la puntata.

