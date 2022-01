Delia Duran/ Confronto con Stella, l’assistente di Alex Belli al GF Vip?

Delia Duran: incontro con Stella, l’assistente di Alex Belli?

Tra Delia Duran e Alex Belli spunta Stella, l’assistente di Alex Belli di cui entrambi avevano parlato al Grande Fratello vip durante uno dei primi confronti in casa. Dopo mesi di silenzio, Stella ha parlato del rapporto che ha con Delia e Alex Belli nel salotto di Pomeriggio 5. “Il nostro è un amore che va oltre a quello che gli altri possono immaginare – ha spiegato – ognuno di noi vive il proprio amore senza possesso” che ha rifiutato il paragone con Soleil Sorge spiegando che il legame che ha con Alex e Delia è molto più profondo.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia sta continuando a parlare spesso di Alex Belli e del loro amore. Dopo l’ultimo confronto, Alfonso Signorini aggiungerà un nuovo capitolo alla soap opera organizzando un confronto tra Delia e Stella?

Delia Duran e la crisi con Alex Belli

Delia Duran è entrata nella casa del GFVip tra le polemiche e lo sfavore del pubblico dopo i diversi confronti avuti con il (forse) ex marito Alex Belli. Durante la scorsa puntata, il triangolo Duran-Belli-Sorge ha occupato gran parte della diretta, che si è aperta proprio con un nuovo confronto tra l’uomo, seduto in studio tra i concorrenti eliminati, e le due vippone in casetta. L’argomento è stato, inevitabilmente, l’indagine di cosa è successo sotto le coperte tra Alex e Soleil, di cui Delia dice di avere una confessione diretta di lui, ma che l’uomo prima smentisce e poi svia più volte. Data la situazione ingestibile, Alfonso Signorini si sente preso in giro e caccia Belli dallo studio, che si alza di sua spontanea volontà. Ma il suo colpo non è finito: lascia infatti un anello a Delia che, vedendolo, si commuove e dice “lo amo ancora”.

Nel dopopuntata Delia ha deciso di confrontarsi con Soleil, in modo da capire entrambe a che gioco stia giocando Belli: la modella confessa di non essersi mai aspettata che suo marito fosse innamorato di Soleil, e la ringrazia di essere stata sincera. L’influencer mette in chiaro la sua verità e si schiera dalla parte della donna: le due concludono di essere state entrambe vittime dell’uomo e del suo teatrino.

Delia Duran e il difficile passato

Ma Delia racconta anche altro all’interno della casa oltre alle vicende di suo marito: parlando con Federica, la modella rivela che la sua vita in Venezuela non era delle migliori, la sua famiglia infatti non aveva una casa e il sogno della donna, realizzatosi, era quello di poter cui stare una dimora per sua madre, grazie ai primi risparmi ottenuti in Italia. Delia Duran è stata salvata da Adriana Volpe, ottenendo l’immunità al televoto e l’accesso alle nomination segrete, dove farà il nome di Nathaly.

Il personaggio di Delia è entrano in casa in un modo completamente diverso rispetto a ciò che sta portando all’interno del programma: se prima doveva essere una pedina nel gioco di Alex Belli e l’acerrima nemica di Soleil, le due hanno instaurato un inaspettato rapporto di fiducia, tanto che la modella sembra più interessata all’influencer (ha rivelato e sottolineato proprio alla Sorge di essere bisessuale) che all’attore, con cui il rapporto si è guastato quasi del tutto. Non sappiamo cosa aspettarci da Delia durante la prossima diretta, in quanto è una donna dalle mille risorse che si sta muovendo in modo inaspettato, riuscendo a tenere vivo il triangolo più famoso d’Italia che, senza di lei, stava iniziando ad annoiare. Speriamo che non arrivi Belli a portare via dalla casa Delia.

