Gianmaria Antinolfi, crisi con Federica Calemme?/ Lui sbotta “Non prendiamo in giro…”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, lo sfogo di lui sui social

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono nati tanti amori. Se tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè procede tutto a gonfie vele così come tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, come procedono le cose tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? La storia d’amore tra i due napoletani è nata nella casa, ma è esplosa definitivamente dopo il ritorno alla realtà di entrambi. La conoscenza iniziata nella casa più famosa d’Italia, sotto l’occhio vigile delle telecamere, si è trasformata in una vera relazione.

Diversamente da Manuel e Lulù che hanno deciso di convivere immediatamente, per motivi di lavoro, Gianmaria e Federica vivono ancora una storia a distanza. Antinolfi, infatti, vive a Milano mentre la Calemme a Napoli. Non vedendoli insieme tutti i giorni, sui social, i fan hanno pensato ad una crisi tra i due. Di fronte alle varie insinuazioni, però, Gianmaria ha deciso di fare chiarezza lasciandosi andare ad uno sfogo.

Lo sfogo sui social di Gianmaria Antinolfi

Nessuna crisi tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme che, non solo sono sempre più innamorati, ma ieri, hanno anche festeggiato il secondo mese insieme concedendosi una cena a due in quel di Milano. Prima di dedicarsi alla sua dolce metà, Gianmaria ha deciso di fare chiarezza sui social spiegando ai fan il motivo per il quale lui e Federica non possono vedersi tutti i giorni. “Facciamo una cosa, così quelli che dicono cavolate si mettono l’anima in pace e la smettono di mettere ansie inutili a chiunque”, ha esordito l’imprenditore. “Io e Fede proviamo a vederci ogni volta che riusciamo. Non prendiamo in giro nessuno ve lo assicuriamo“, ha aggiunto.

Poi ha concluso: “Non siamo i tipi di persone che quando stanno insieme buttano il loro tempo a fare stupide fotografie per ore, ma impegniamo il nostro tempo a viverci il nostro rapporto è il tempo che abbiamo a nostra disposizione e non ad immortalarlo per dimostrare chissà che cosa. Nonostante questo proviamo quando stiamo insieme a rendervi partecipi anche se in minima parte. Vi assicuro che l’unica verità è che ad oggi va tutto bene, con questo non sto dicendo che andrà sempre così, anche se me lo auguro, non ho una sfera di cristallo per prevederlo”.

