Manuel e Lulù, prima notte insieme: “È come speravamo”/ “Figli? Al momento giusto…”

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù hanno cominciato ufficialmente la loro vita fuori dalla Casa. La storia tra i due, cominciata davanti alle telecamere e inizialmente con qualche alto e basso dovuto ad incomprensioni e gelosia, si è fortificata negli ultimi mesi e anche fuori dalla Casa procede tutto a gonfie vele, tanto che la coppia ha deciso di andare immediatamente a vivere insieme una volta terminato il programma, che ha visto la Selassiè tra i finalisti. Una volta tornati alla vita di tutti i giorni, i due hanno avuto modo anche di conoscersi sotto l’aspetto più intimo.

Lulù "sfida" Cardi B/ Il sexy twerk a La pupa e il secchione infiamma il web

A Nuovo Tv, Manuel Bortuzzo ha raccontato come è andata la prima notte con Lulù: “Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”. Nel corso del Grande Fratello, il nuotatore aveva spiegato che pur non potendo muovere le gambe, ha la possibilità di fare l’amore e di provare piacere.

Lulù Selassié, pupa per una sera/ Dal GF Vip a La pupa e il secchione: supererà i test di cultura?

Manuel Bortuzzo, Lulù e i figli in programma

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù è relativamente recente, ma i due fanno già progetti per il futuro. Dopo essere andati a vivere insieme, i due ragazzi hanno più volte parlato di figli. Al momento è ancora presto per cercare di diventare mamma e papà, ma avere un figlio è sicuramente nei loro programmi. Manuel, a causa della sparatoria di cui è rimasto vittima, non potrà procreare in modo naturale. C’è però la possibilità della fecondazione assistita.

A Nuovo Tv, il fidanzato di Lulù ha spiegato: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”. La vicinanza della ragazza, molto vivace e con tanta voglia di vivere, ha dato dunque a Manuel l’impulso per pensare al futuro e fare progetti più serenamente, credendo che tutto, in un modo o in un altro, si potrà affrontare.

Jessica Selassiè verso L'isola dei famosi 2022?/ I fan sognano la coppia con Barù ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA