Gianmaria Antinolfi e la vicinanza a Federica/ Salverà la Calemme dall’eliminazione?

Gianmaria Antinolfi e la vicinanza a Federica Calemme

La costanza dei propositi e dello spirito all’interno del Grande Fratello Vip sono necessari per riuscire ad imporsi attraverso un’esperienza degna di nota. Chiaramente, con il passare dei mesi gli stimoli possono iniziare a mancare, come sta forse accadendo a Gianmaria Antinolfi. Dopo un lungo percorso vissuto a pieno, ricco di emozioni e di momenti decisamente forti, nelle ultime settimane l’imprenditore campano risulta decisamente più defilato, salvo alcune questioni sentimentali ancora aperte all’interno della casa. Nello specifico, dopo le settimane alle prese con la relazione con Sophie Codegoni, culminata con un nulla di fatto, da un po’ di tempo la nuova fiamma del ragazzo sembra essere Federica Calemme.

Nonostante sia scoccato anche il bacio di recente, è ancora poco chiaro lo stato della situazione con la ragazza ancora restia. Nel corso della puntata di venerdì 21 gennaio Antinolfi ha confermato l’attitudine delle ultime sere, osservando da spettatore le accese discussioni avvenute nel corso della puntata senza quasi mai partecipare attivamente con il proprio pensiero o intervento.

L’assenza di dialogo con Kabir Bedi

Per quanto riguarda la nomination Gianmaria Antinolfi ha scelto di fare il nome di Kabir Bedi; considerando la situazione del momento, a suo dire l’attore è la persona con la quale ha meno dialogo. Terminata la diretta del Grande Fratello Vip, non sono da annoverare momenti con l’imprenditore al centro della situazione; Antinolfi si è infatti dimostrato ancora piuttosto distratto e lontano da momenti vivaci o comunque degni di essere menzionati.

I fan della trasmissione iniziano decisamente a storcere il naso in riferimento all’atteggiamento del ragazzo, palesemente troppo distante dai momenti decisivi del programma. Nella prossima puntata potremmo assistere a nuovi scenari del suo rapporto con Federica Calemme o ulteriori novità in merito alla sua permanenza all’interno della casa.

I consigli ad Alessandro Basciano

Se con Sophie Codegoni non è riuscito a costruire una relazione sentimentale, l’ingresso nella Casa di Alessandro Basciano ha portato a Gianmaria Antinolfi la nascita di una nuova amicizia. L’imprenditore napoletano si è dimostrato un ottimo ascoltatore, soprattutto in seguito ai continui litigi avvenuti in Casa tra i due ex volti di Uomini e Donne. Di recente, Gianmaria non ha potuto non dedicare del tempo ad Alessandro, dandogli dei consigli dopo l’accesa lite avuta con Sophie. Avendo avuto modo di conoscere la Codegoni, Gianmaria si è sentito di dare dei consigli: “Avendola conosciuta so quando lei ci tiene a qualcuno perché fondamentalmente tra me e lei non c’è stato mai nulla se non una forte amicizia”, ha spiegato.

Gianmaria non riesce a comprendere quali siano i motivi alla base delle loro discussioni: “Nel momento in cui entrambi volete costruire qualcosa, ma a che cosa vi state attaccando?”, ha domandato l’imprenditore, invitando a viversi la loro relazione con maggiore leggerezza. “Mi sembra una competizione tra voi due”, ha aggiunto Gianmaria, invitando Basciano ad “educarla” e smussare alcuni dei suoi angoli. “Con te è veramente felice”, ha aggiunto.



