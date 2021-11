Gianmaria Antinolfi fa una promessa a Lucrezia Selassiè/ Jessica lo provoca e…

Gianmaria Antinolfi fa una promessa a Lucrezia Selassiè. Il rapporto tra i due si sta sempre più consolidando tanto che l’imprenditore parlando con la principessa, le ha fatto una promessa in caso venisse eliminata dal reality. Gianmaria le ha infatti detto: “Se lunedì vai a casa poi quando esco ti scrivo”. Lulù, baciandolo affettuosamente, ha affermato: “Ci mancherebbe, non so… vuoi sparire nel nulla?”. Lucrezia lo abbraccia e bacia Gianmaria Antinolfi che non si sottrae al suo gesto affettuoso. Tra i due che, nelle scorse settimane dividevano lo stesso letto, è nata una bellissima amicizia. Lulù vede in Gianmaria un fratello maggiore e Antinolfi vede nella Selassiè una sorellina da proteggere. Il video della promessa di Gianmaria è stato pubblicato su Twitter ed è stato particolarmente apprezzato dai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il rapporto d’amicizia tra Gianmaria e Lulù, infatti, è considerato uno dei più veri e sinceri.

Lulù Selassié/ In crisi per la nomination e "tradita" da Manuel Bortuzzo, come reagirà?

Chi invece continua ad avere dubbi sulla sua sincerità è Jessica Selassiè. Dopo essersi svegliata ha provocato l’imprenditore napoletano, durante una conversazione con Katia Ricciarelli e seppur in maniera ironica ha affermato: “Non è il padrone di niente qua dentro”. Katia Ricciarelli ha cercato di sdrammatizzare la situazione: “Gianmaria Antinolfi lo mettiamo a dormire con un altro uomo”. Mentre Jessica Selassié ha fatto capire di non essere assolutamente disposta a dormire in un altro letto su invito dell’imprenditore napoletano che intanto è stato difeso dalla sorella, gli ha lanciato una frecciata: “Può tornare da dove veniva, dalla stanza con Soleil Sorge”. Infine la nuova concorrente Patrizia Pellegrino ha cercato di vederci chiaro, visto che si è rivolta alla sorella di Lulù e Clarissa chiedendole: “Perché è andato via da lì?”. La risposta di Jessica è stata: “A un certo punto avevano litigato male e lei gli ha detto a lui senti se te ne puoi andare mi fai un favore”.

Aldo Montano attacca Lulù Selassié/ "Più attenzione a Manuel", i social contro di lui

Gianmaria Antinolfi rivela che con Sophie Codegoni…

Nonostante sia sempre stato tra i protagonisti delle scorse settimane, l’ultima puntata ha visto più in disparte Gianmaria Antinolfi. Il giovane imprenditore è stato al centro di diverse diatribe durante il suo percorso all’interno della casa del grande fratello. In particolare per diverse puntate l’argomento principale è stato il suo rapporto tormentato con Soleil Sorge, in virtù di un trascorso sentimentale che è parso particolarmente burrascoso. Tra momenti di apparente calma e altri di tensione, il rapporto tra i due non sembra ancora voler decollare. Nelle ultime puntate invece al centro dell’attenzione è stato il rapporto speciale con un’altra coinquilina, ovvero Sophie Codegoni. Con la ragazza non sono stati pochi i momenti di intimità, sembrava infatti che tra i due potesse effettivamente nascere del tenero. Sfortunatamente per entrambi, le cose sembrano essere andate diversamente, soprattutto per alcune divergenze dal punto di vista del carattere. Infatti, nei recenti appuntamenti sono stati messi in risalto più gli scontri che i momenti di pace. Nella puntata dello scorso venerdì anche Alfonso Signorini ha voluto indagare sullo stato della relazione, ponendo direttamente la domanda a Gianmaria nel momento della nomination. Il campano dopo aver nominato Soleil per l’ennesima volta, a suo dire per motivi di coerenza, ha risposto in maniera quasi enigmatica alla domanda del presentatore. Quest’ultimo ha chiesto se effettivamente non ci fossero più spiragli per la relazione con Sophie. A quel punto Gianmaria attraverso delle parole non proprio dirette ha lasciato intendere che non sembrano esserci i margini per avviare una relazione che abbia delle basi solide. Non è detto che nelle prossime puntate non possano esserci comunque risvolti in merito alla sua situazione sentimentale. Nel frattempo, il giudizio del pubblico sembra abbastanza altalenante; visto il suo percorso i commenti che si possono leggere sui social sono particolarmente contrastanti. Nella ventitreesima puntata probabilmente vedremo di nuovo Gianmaria fra i protagonisti delle vicende principali all’interno della casa.

Lulù Selassié si addormenta durante la Turandot/ L'attacco di Manuel: "Che schifo"





© RIPRODUZIONE RISERVATA