Gianmaria Antinolfi/ Feeling con Federica e disavventura in confessionale: “Un topo…”

Se amate sbirciare nella vita dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, quale opinione vi siete fatti in merito all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi? Ad un primo sguardo, appare come un pescatore che getta diverse lenze per acchiappare più pesci possibile, con il rischio però di vedere quelle stesse lenze avviluppate e perdere pescato e attrezzatura. Il concorrente non ha del tutto e definitivamente chiuso con Sophie Codegoni, che, nel frattempo, gioca a Cupido con Alessandro Bresciano, ma lascia una porticina aperta anche a Gianmaria.

La situazione è stata chiarita da Gianmaria durante un “confidential” con Nathaly Caldonazzo, nel quale l’uomo ha dichiarato che secondo lui Sophie non ha del tutto chiuso la sua amicizia profonda e interessata con lui. Nathaly garantisce all’uomo di essere stata chiara con Sophie, di averle ribadito che non possono esistere due donne in una coppia e che lei è fuori, ma Gianmaria è convinto che la Codegoni pensi ancora a lui, mentre la modella da tutt’altra impressione flirtando con decisione con Alessandro (nei confronti del quale Antinolfi ha ammesso di essere dispiaciuto per non avere instaurato un’amicizia sin dal suo ingresso nel reality e di essere intenzionato a provare a farlo d’ora in avanti).

GIANMARIA ANTINOLFI: INTESA CON FEDERICA CALEMME, POI L’INCONTRO CON IL TOPO IN CONFESSIONALE

Sembrerebbe già esserci un’altra donna nel cuore di Gianmaria Antinolfi, però, che nelle scorse ore si è divertito tantissimo ballando, scherzando, ridendo con l’influencer Federica Calemme. Tra i due è nata una dolce sintonia, hanno parlato in maniera “sciocchina” negli ultimi giorni, con Gianmaria che ha anche amato il modo e la propensione gourmet della ragazza, la quale sembra sia davvero abile ai fornelli, al punto che l’imprenditore l’ha spronata ad andare a vivere da sola. Se stesse mettendo le mani avanti per un futuro e interessato sviluppo non è ancora chiaro, sta di fatto che anche Soleil Sorge, il diavoletto della Casa, anche se non veste la celebre griffe del film interpretato da Meryl Streep, ha dato a Gianmaria il benestare e il lasciapassare suo personale per andare sino in fondo con Federica, perché vede bene l’essenza di questa possibile coppia.

Intanto, piccola disavventura per Antinolfi nel confessionale, dove a un certo punto si è palesato un topo: a svelarlo è stato lo stesso inquilino del GF Vip 2021 ai suoi compagni, sorridendo e rivelando loro la sensazione di paura provata nel vedere davanti ai suoi occhi il roditore, che poi si è prontamente dato alla fuga…



