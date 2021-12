Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nuova coppia?/ Soleil Sorge approva

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sembrano aver definitivamente chiuso ogni possibilità di far nascere una storia tra di loro e entrambi sembrano non aver sofferto più di tanto per questo allontanamento avvicinandosi ai nuovi concorrenti entrati nella casa: Sophie ad Alessandro, mentre Gianmaria ha ritrovato il sorriso grazie a Federica Calemme.

Gianmaria e Federica si sono avvicinati durante un momento di festa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e hanno avuto modo di conoscersi meglio, soprattutto Gianmaria che ha scoperto le doti culinarie della concorrente e ha ironizzato assieme a lei suggerendole, data la sua età, di andare a vivere da sola.

Soleil approva la nuova coppia formata da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

La nuova coppia della casa del Grande Fratello Vip 2021 composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme ha ricevuto diverse approvazioni anche dagli altri concorrenti della casa, soprattutto da parte di Soleil Sorge, dopo aver migliorato il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi da quando ha deciso di allontanarsi da Sophie, che aveva già espresso all’imprenditore la sua felicità per la nuova fiamma e anche ieri sera non ha perso occasione per ribadire la sua contentezza nel vedere i due concorrenti insieme e ha confessato a Gianmaria: “A me piace”.

Intanto Sophie Codegoni ha più volte ribadito di apprezzare il comportamento dell’imprenditore ma di non riuscire ad immaginarsi un futuro assieme a lui, e negli ultimi giorni è molto più vicina ad Alessandro Basciano che fin dal suo ingresso in casa è diventato l’obiettivo di molte concorrenti….



