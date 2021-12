Gianmaria Antinolfi/ Il “micione” di Valeria Marini fa ingelosire Sophie? (Gf Vip)

Le ultime ore al Grande Fratello Vip 20201 sono state particolarmente intense per Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore si è riavvicinato a Sophie Codegoni, con cui è “scappato” un altro bacio. Nulla è sfuggito alle telecamere, così come agli altri concorrenti, infatti Katia Ricciarelli ha subito chiesto spiegazioni al coinquilino, che è al televoto con Patrizia Pellegrino e le sorelle Jessica e Lulù Selassiè. «Quando la guardo negli occhi mi perdo», ha confessato Gianmaria, entusiasta del fatto che la giovane si sia lasciando andare.

«Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica», ha aggiunto il giovane, messo però in guardia in merito all’indecisione di Sophie. A tal proposito, Katia Ricciarelli gli ha chiesto coerenza e naturalezza. Gianmaria Antinolfi dal canto suo ha assicurato: «Non ho mai staccato gli occhi da lei». Ne ha parlato anche con Manila Nazzaro, secondo cui Sophie gli si è avvicinata perché gelosa di Valeria Marini.

«Si è ingelosita, è il gioco della seduzione. Una volta che una maestra come Valeria i suoi occhi di ghiaccio si sono trasformati in occhi di fuoco», ha dichiarato Manila Nazzaro a Gianmaria Antinolfi. Negli ultimi giorni, infatti, l’imprenditore si è avvicinato alla celebre showgirl. L’irruenza e la brillante presenza portata in casa dall’ingresso di un’esplosiva Valeria Marini ha un po’ destabilizzato la parte maschile del gruppo e proprio Gianmaria, alle quattro del mattino si è sentito dire «micione» dalla bella soubrette. Immaginate l’immediata reazione sui social: su Twitter un utente scrive: “Ragazzi sbaglio o Valeria Marini si è accollata un pò maliziosamente a Gianmaria“, seguito a ruota da decine di altri utenti, una vera provocazione che ha innescato pensieri torbidi e futuri scenari nella fantasia di coloro che seguono giorno dopo giorno il reality Mediaset. Gianmaria Antinolfi non ha la certezza di alimentare le fantasie social: la sua recente nomination nella puntata del 29 novembre, assieme a Patrizia Pellegrino, e a due delle tre sorelle Selassié, Lucrezia e Jessica, non gli garantisce la permanenza a lungo nella casa, ma il televoto deciderà o meno se Antinolfi proseguirà il gioco e magari sarà nuovamente provocato nell’orgoglio da una Valeria Marini che, è risaputo, non sa tenere per sé le sue idee e fantasie.

Gianmaria Antinolfi è stato nominato proprio da Sophie Codegoni, oltre che da Jessica Selassiè e Maria Monsè. Il fatto che proprio tre donne lo abbiano voluto al televoto dovrebbe portarlo ad una riflessione sulla sua presenza nella casa, da alcuni, per usare un eufemismo, definita… edonistica. In ogni caso l’imprenditore ha con grande classe dichiarato che il Grande Fratello è un gioco ed è una fortuna essere arrivato sino a questo momento, qualunque cosa succeda va accettata con positività. In pieno spirito “decoubertiano” continua nel frattempo la vita a modo suo di Gianmaria Antinolfi. Ad esempio, nei giorni scorsi con l’amica Carmen Russo è stato chiamato per parlare a tutto il gruppo di nuove opportunità dal punto di vista del bilancio della casa e del tesoretto di spesa. Buone, anzi ottime notizie quelle che Gianmaria ha condiviso con il gruppo, dopo essere stato radunato al completo in salotto. Nello specifico i VIP hanno avuto a disposizione per le spese della settimana ben 400 euro. Gianmaria però la butta sullo scherzo dichiarando che acquisteranno solamente alcolici per bere sopra a tutti gli intrighi e i malintesi che stanno sfilando sotto gli occhi di pubblico, opinionisti e del conduttore Alfonso Signorini in questi giorni. A quel punto Carmen, Jessica e Soleil, supportate da Valeria, Patrizia e Maria, hanno iniziato a compilare la lista della spesa per capire sino a dove possono spingersi concedendosi anche qualche extra desiderato.



