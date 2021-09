Gianmaria Antinolfi/ “Il mio tallone d’Achille? Le donne”, nuova fidanzata al Grande Fratello Vip 2021?

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 2021

L’imprenditore Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, al via questa sera, lunedì 13 settembre, su Canale 5. Antinolfi, all’anagrafe Giovanni Maria, è figlio di Esmeralda Vetromile proprietaria della Rari Nantes società che si occupa dell’organizzazione e dello svolgimento dei più importanti eventi che si tengono nel capoluogo partenopeo. Nato a Napoli nel 1985, si è laureato all’Università Federcio II in Economia Aziendale. Successivamente ha frequentato l’Univeristà Bocconi di Milano dove ha ottenuto un Master in Management. Ed è proprio nel capoluogo lombardo che Antinolfi ha deciso di vivere e lavorare. Nel 2017 è entrato a far parte dell’organigramma della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, multinazionali leader nel settore della moda di lusso.

I flirt famosi di Gianmaria Antinolfi

Pur non avendo esperienze televisive alle spalle, Gianmaria Antinolfi è divenuto piuttosto popolare negli ultimi anni per i numerosi gossip che l’hanno visto protagonista. In molti ricorderanno quello con Belen Rodriguez, con cui ha avuto un breve flirt nell’estate 2020. Il nome di Antinolfi è apparso sui giornali vicino a quello di altri due volti noti del mondo dello spettacolo. La prima è Dayane Mello, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality di Alfonso Signorini, arrivando in finale e sfiorando la vittoria contro Tommaso Zorzi. La seconda, invece, è Soleil Sorge, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 2021 proprio insieme a Gianmaria. La bella influencer, ex di Jeremias Rodriguez, ha parlato di un’amicizia speciale, ma c’è chi giura che ci sia stato molto di più. Cosa succederà tra Gianmaria e Soleil? Lo stesso Antinolfi ha ammesso che il suo tallone d’Achille sono proprio le donne…

