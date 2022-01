Gianmaria Antinolfi conferma “abbandono il GF Vip”/ Alessandro Basciano in crisi:”Non lasciarmi qua…”

Tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi, nella Casa del Grande Fratello Vip, è nata un’amicizia a dir poco speciale, impreziosita quotidianamente da momenti di comprensione reciproca e di supporto negli alti e bassi sentimentali vissuti dai due, soprattutto dall’ex tentatore di “Temptation Island”. Un legame talmente solido che, di fronte alla decisione assunta da Gianmaria di abbandonare il reality show per far fronte ad alcuni impegni lavorativi, Basciano è letteralmente crollato a livello emotivo, arrivando addirittura a commuoversi e a piangere per la scelta operata dal suo amico.

Ricordiamo infatti come Antinolfi sia stato determinante in alcuni dei frangenti più turbolenti della relazione di Alessandro con Sophie Codegoni: era sempre il primo che andava a placare le sue ire, il primo che lo inseguiva per dargli ascolto, per farlo sfogare, per evitare che il livore cancellasse quanto di buono aveva costruito fin lì nel suo rapporto con la bionda influencer. Ora, però, per Gianmaria è giunta l’ora di tornare alla vita di sempre, alla sua quotidianità, e Alessandro sembra non accettarlo.

ALESSANDRO BASCIANO PIANGE PER GIANMARIA ANTINOLFI: “SE TE NE VAI, CON CHI PARLO?”

Nelle scorse ore, Alessandro Basciano è arrivato addirittura a implorare Gianmaria Antinolfi affinché proseguisse il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un tentativo disperato, che non ha sortito gli effetti sperati, visto che l’imprenditore partenopeo si è raccomandato con l’amico di non fare guai. Alessandro, tuttavia, non ha desistito: “Ma tu sei sicuro che mi vuoi lasciare qua?”, gli ha domandato. “Certo, ho delle cose da fare… Sì, ce la fai”, ha replicato Antinolfi.

Sconsolato Basciano ha detto: “Con chi parlo? Poi che facciamo? No…”. Gianmaria ha provato a confortarlo, ricordandosi come la finale di marzo sia sempre più vicina: “Tanto, Ale, ci vediamo fuori. È un mese, ce l’ho fatta io da solo senza Aldo, puoi farlo tu senza di me!”.

Gianmaria:”Mi raccomando non fare guai…”

Alessandro:”Ma tu sei sicuro che mi vuoi lascia qua?”

Gm:”si ce la fai”

Ale:”Con chi parlo?poi che facciamo no…”

Gianmaria:"Mi raccomando non fare guai…"

Alessandro:"Ma tu sei sicuro che mi vuoi lascia qua?"

Gm:"si ce la fai"

Ale:"Con chi parlo?poi che facciamo no…"

gm:"Tanto ale ci vediamo fuori è 1 mese ce l'ho fatta io da solo senza aldo puoi farlo tu senza di me"





