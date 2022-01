Gianmaria Antinolfi/ La delusione Federica Calemme e il lavoro: addio imminente?

‘O imprenditore ‘nnammurato’, così potremmo definire la sceneggiata melodrammatica, davvero in stile con la sua “napoletaneità”, che Gianmaria Antinolfi sta mostrando ai compagni d’avventura del GF VIP. Cosa è successo per scatenare la malinconica tristezza dell’imprenditore napoletano al punto da portarlo a confessare a tutti, cercando conforto, il suo dolore? Ovviamente è stata sotto gli occhi di tutti, dal conduttore dello show reality Alfonso Signorini, dagli opinionisti in studio e da parte del pubblico che segue il programma quotidianamente sul web e sui forum, che le illusioni d’amore generate dalla bella campana Federica Calemme, con la quale Gianmaria aveva iniziato una relazione abbastanza convincente dal punto di vista empatico, sono state disilluse dalle dichiarazioni praticamente immediate dell’influencer la quale ha deciso di voler continuare il gioco senza coinvolgimenti romantici, dichiarando inoltre che ci sarebbe un mr. Federica fuori dalla Casa che l’attende.

Tutto ciò dopo momenti di tenerezza e un bacio che di amichevole non aveva proprio nulla, anzi, l’hanno visto tutti, era compromesso e languido sino all’osso. Di tutto ciò Gianmaria Antinolfi ha subito i passi di Federica, prima avanti, poi indietro, una ragazza che come in un tango argentino l’ha pestato proprio negli affetti, ferendolo al cuore. Fortunatamente le sorellone della casa, le sue amiche preferite, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, si sono avvicinate immediatamente a Gianmaria per consolarlo, e se l’ex Miss Italia non ha lesinato nei confronti dell’uomo parole di conforto per aumentare la sua autostima (devi ancora trovare la ragazza che ti merita …).

GIANMARIA ANTINOLFI VERSO L’ADDIO AL GF VIP 2021: DELUSO DA FEDERICA CALEMME E IL LAVORO CHIAMA

Miriana lo accarezzava teneramente e ciò ha rappresentato un valido motivo per tornare a sorridere. Tra l’altro (è notizia delle ultime ore), proprio Gianmaria Antinolfi ha confessato a Miriana che nella scorsa notte ha sognato di essere comunque fidanzato con la Calemme, per quanto esteriormente non fosse lei, ma sentiva anche in sogno che non era la ragazza giusta per lui, un sogno premonitore che la Trevisan ha ascoltato con grande interesse.

Ora bisogna capire che farà nelle prossime ore Gianmaria Antinolfi: durante l’ultima diretta suo fratello ha rivelato che troppi impegni di lavoro attendono l’imprenditore all’esterno della casa del GF VIP, quindi è probabile un’uscita di Antinolfi già nella prossima diretta, un tema che tiene sulle spine conduzione, opinionisti in studio e mediatici sul web: “Il 24 gennaio vado via, il primo febbraio devo tornare a lavorare”, ha confidato. Sarà veramente così? Intanto va segnalato un nuovo alterco con Sophie Codegoni, la sua seconda fiamma di questo Gf Vip 2021: l’influencer l’ha accusato il campano di grattarsi troppo in “quel posto”, e lui ha replicato dicendo che la stessa è piena di brufoli. Colpi davvero bassi che non vorremmo vedere più. In ogni modo Gianmaria Antinolfi avrà modo di risollevarsi questa sera, visto che è stato annunciato l’ingresso nella casa di Esmeralda, la mamma del bel campano.

