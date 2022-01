Soleil Sorge sfotte Gianmaria Antinolfi/ “Nessuno da limonare”, Lui “Ti offri tu?”

Negli ultimi giorni Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi stanno cercando di creare un rapporto d’amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo numerosi alti e bassi, anche se i dissapori tra i due sono sempre in agguato. I due ex fidanzati, infatti, nelle scorse ore hanno avuto una piccola discussione in piscina in cui l’imprenditore napoletano si è lamentato dell’atteggiamento di Soleil che, raramente lascia trasparire i suoi lati più teneri.

I due ieri sera hanno avuto un altro piccolo confronto, seppur segnato dall’ironia, in cui Soleil Sorge, con le sue battute pungenti, ha voluto ricordare all’imprenditore di essere stato respinto da Federica Calemme dicendo: “Adesso come fai? Sta per entrare il vino ma non hai nessuno da limonare”. Gianmaria Antinolfi ha cercato di stare al gioco e ha risposto a tono: “Ti offri tu Soleil??”.

Soleil Sorge provoca Gianmaria Antinolfi

Allo scambio di battute tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi erano presenti anche Valeria Marini, che sentendo la battuta dell’influencer si è limitata a ridere, e Alessandro Basciano che ha commentato: “Perché non ha nessuno da limonare?” e dopo essersi ricordato dell’ commenta: “Ah già”.

Gianmaria Antinolfi, infatti, nelle ultime ore è stato respinto da Federica Calemme che dopo l’ultima puntata ha ammesso all’imprenditore che nel caso in cui il pensiero verso la persona all’esterno della casa dovesse diventare costante sceglierebbe di troncare con lui. Gianmaria sentendo le affermazioni della ragazza ha deciso di prendere le distanze per poter fare le sue valutazioni e ha detto alla ragazza di riavvicinarsi a lui solo qualora ne dovesse avere voglia.

