Gianmaria Antinolfi “Il 24 vado via”/ Confessione choc a Manila: ecco quando lascia il GF VIP

Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 il prossimo 24 gennaio per rientrare in pianta stabile a lavoro il primo febbraio, ad ammetterlo è stato l’imprenditore stesso a Manila Nazzaro dopo che l’ex miss Italia gli ha fatto leggere una lettera che ha scritto per Manuel Bortuzzo, che lascerà la casa a breve.

Dopo aver letto la lettera Gianmaria e Manila Nazzaro si sono abbracciati e l’imprenditore ha confessato: “Io vado via il 24, non ce la faccio più. Io il primo febbraio devo andare a lavorare. Dovevo andare via già il 21, il 24 massimo”.

Gianmaria Antinolfi lascia la casa del Grande Fratello Vip 2021?

Gianmaria Antinolfi sembrerebbe realmente intenzionato a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 per tornare al lavoro, soprattutto dopo che la sua storia con Federica Calemme è giunta alla fine. Anche il fratello dell’imprenditore, Francesco, ha confessato ai microfoni di Casa Chi che Gianmaria avrebbe dovuto lasciare il reality già lo scorso dicembre: “Mio fratello avrebbe dovuto abbandonare il programma già a dicembre, proprio a causa di alcuni impegni lavorativi”.

Il fratello di Gianmaria Antinolfi ha anche ammesso come il tempo concesso all’imprenditore dal suo datore di lavoro sia scaduto: “Il tempo è scaduto ed è un bel dilemma: resta o va via? Se dovessi scommettere la quota più alta sarebbe sul resta. Secondo me alla fine resterà, nonostante l’impegno preso fuori”. Le parole di Francesco sono state pronunciate però prima che Federica Calemme ponesse fine alla conoscenza con suo fratello, chissà se adesso Gianmaria Antinolfi, dopo le ultime vicende amorose all’interno della casa, scelga davvero di andare via e di ritornare alla vita quotidiana.

