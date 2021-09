Gianmaria Antinolfi scrive alla fidanzata Greta Mastroianni/ Cosa dice il messaggio consegnato da Tommaso?

Colpo di scena in merito alla relazione tra Gianmaria Antinolfi e la fidanzata Greta Giulia Mastroianni. Se, ad oggi, il giovane imprenditore ed influencer napoletano aveva deciso di andare con i piedi di piombo rispetto alla relazione con la ragazza che ha iniziato a frequentare prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, adesso in lui qualcosa sarebbe cambiato. Proprio Gianmaria, archiviata definitivamente la vicenda legata al flirt con Soleil Sorge, ha avuto modo di riflettere sul rapporto nato solo da un mese e mezzo con Greta, compiendo nei suoi riguardi un gesto importante.

Gianmaria Antinolfi, qual è il segreto su Soleil?/ "Speriamo non si sia sentito"

L’uomo è riuscito a far recapitare un suo messaggio alla fidanzata Greta Giulia per mezzo dell’ex inquilino e primo eliminato del GF Vip, Tommaso Eletti. E così mentre Antinolfi continua a dedicare pensieri sempre più importanti alla ragazza che gli ha promesso di attenderlo fuori dalla Casa, quest’ultima è stata la destinataria di un importante messaggio con dedica da parte dello stesso Gianmaria che gli è stato recapitato tramite Eletti. Un ulteriore colpo di scena che giunge dopo la decisione di bloccare la ragazza sui social.

Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip?/ Insiste: "Andrò via sabato"

Gianmaria Antinolfi scrive alla fidanzata: la romantica dedica

Nelle passate ore la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Greta Giulia, ha voluto condividere con i suoi follower uno screen relativo ad una conversazione via Whatsapp avuta con Tommaso Eletti, primo eliminato dal reality di Canale 5. Quest’ultimo, dopo le presentazioni di rito, la informato la ragazza di avere una piacevole sorpresa per lei: “Greta, ho una bella sorpresa per te! Sono Tommy, amico di Gianmaria, stavo con lui al Grande Fratello Vip”, ha esordito l’ex volto di Temptation Island.

Il messaggio di Eletti proseguiva: “Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare di nuovo con te. E dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirà ci sarai ancora per lui”. Il riferimento sarebbero proprio all’ultima conversazione che i due avrebbero avuto prima del suo ingresso nella spiatissima Casa. Eletti le avrebbe poi allegato la foto di un fazzoletto sul quale Antinolfi le ha voluto dedicare parole molto importanti: “Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me, tuo Gian”. Proprio Gianmaria aveva confidato nei giorni scorsi di aver detto solo tre volte “Ti amo” in tutta la sua vita. A quanto pare sarebbe giunta la quarta… avrà modo di dirlo presto anche a voce?

Gianmaria Antinolfi senza microfono cosa rivela a Miriana Trevisan su Soleil?/ Lei commenta “Cose pesanti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA