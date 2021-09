Tommaso Eletti eliminato al Grande Fratello Vip?/ “Soleil mi piace”: le fantasie, ma nomination…

Tommaso Eletti eliminato? Gioca al “carta” del passato difficile per conquistare fan?

L’ex volto di Temptation Island, Tommaso Eletti, da quasi due settimane si è cimentato in una nuova avventura televisiva nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Questa sera però, per il giovane Vippone l’esperienza nel reality potrebbe già concludersi. E’ lui, infatti, a dover sfidare Davide Silvestri nella prima nomination eliminatoria dell’edizione anche se gli ultimi sondaggi non sembrano affatto dalla parte di Eletti. Sin dal suo ingresso, infatti, Tommaso è stato ampiamente criticato per via delle sue passate esternazioni a Temptation e che il pubblico da casa, a quanto pare, non ha ancora perdonato (né dimenticato) del tutto.

Nel frattempo però, Tommaso si è aperto sempre di più con i suoi nuovi amici confidando anche alcuni aspetti dolorosi del suo passato, tra cui quello legato all’uso di droga, ma ha confidato proprio di recente le sue nuove percezioni rispetto ad una delle protagoniste del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge. Durante una conversazione con Nicola Pisu e Giucas Casella, alla vigilia della nuova puntata – che per lui potrebbe essere decisiva – Eletti si è lasciato andare ad alcune sue considerazioni sulle donne, in particolare su Soleil.

Tommaso Eletti e le fantasie su Soleil Sorge ma…

Tommaso Eletti ha riconosciuto nell’ex protagonista di Uomini e Donne ed influencer, Soleil Sorge, una certa compatibilità. “Riesco sempre a sentire se una donna ci sta o no, e secondo me lei ci potrebbe stare”, ha commentato l’ex volto di Temptation Island riferendosi proprio alla bella Sorge. “A me lei piace molto”, ha aggiunto.

Secondo Tommaso, i due avrebbero molte cose in comune, a partire dal carattere e passando agli interessi condivisi. Eletti riuscirà ad approfondire la sua conoscenza o dovrà fare i conti con un televoto che potrebbe rappresentare per il giovane la fine dei suoi sogni nella spiatissima Casa? Lo scopriremo solo nelle prossime ore, ma nel frattempo Tommaso ha continuato a fantasticare su una sua ipotetica frequentazione futura con Soleil. Incalzato dall’amico Nicola, l’ex volto di Temptation ha spiegato che nel caso in cui dovesse superare brillantemente la nomination di stasera in una relazione con la giovane la distanza non rappresenterebbe comunque un problema dal momento che avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello vip 2021. Pensando alla sua inquilina, il ragazzo ha aggiunto: “Le faccio sempre i grattini la sera, ieri le ho baciato la mano”. Cosa ne penserà la Sorge?

