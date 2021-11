Gianmaria Antinolfi sta male al Gf Vip/ Febbre e mal di stomaco, ma in casa…

Gianmaria Antinolfi, nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è stato male. Il manager napoletano, in nomination con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, ha cominciato ad accusare un leggero malessere mentre giocava a biliardo in coppia con Lulù Selassiè per il torneo organizzato da Aldo Montano per trascorrere del tempo. Dopo aver vinto la partita, il malessere di Gianmaria è aumentato. Antinolfi, infatti, ha cominciato ad accusare mal di stomaco e febbre. Niente di grave per Gianmaria che, tuttavia, ha preferito riposare lontano da tutti.

In casa, tuttavia, in pochi si sono resi conto del malessere di Gianmaria. Le uniche a trincerarsi delle sue condizioni sono state Soleil Sorge e Lulù Selassiè. “Gianmaria sta male ma nessuno lo ha calcolato. Sophie sta male e Gian le ha portato la spremuta a letto che non ha bevuto per dare a lei, ecco perché mi sono affezionata a lui”, ha scritto una fan su Twitter.

Non solo un malessere fisico per Gianmaria Antinolfi che deve gestire anche le critiche degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 sul suo rapporto con Sophie Codegoni. Nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne abbia più volte dichiarato di non voler avere una storia con lui non risparmiandogli critiche, Gianmaria continua ad avere delle tenere attenzioni a Sophie scatenando le critiche delle altre donne.

“Secondo me al pubblico piaci lo stesso non c’è bisogno che fai questa cosa con le donne. Quella cosa di Greta non l’ho digerita, io c’ho creduto a lui. Non è possibile che dopo due giorni è passato tutto allora stai prendendo in giro te stesso e la gente. Non è umano, per me l’amore è una cosa seria”, ha detto Francesca. “Lui è un sottone, glielo ho detto”, ha aggiunto Manila.



