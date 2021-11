Aldo Montano ricorda la perdita dei figli con Manila Nazzaro/ Un tatuaggio per loro

Un giorno difficile il 16 novembre per Manila Nazzaro che ha confidato tra le lacrime ad Aldo Montano di ricordare il momento in cui è venuta a conoscenza del suo aborto spontaneo: “Ieri pensavo che un anno fa oggi ho avuto l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo […] Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, una giornata tremenda”.

Manila Nazzaro piange al GF Vip "Un anno fa l'aborto"/ "Io sentivo che c'era ma..."

L’ex Miss Italia ha ricordato poi come sia lei che il suo compagno, Lorenzo Amoruso, hanno reagito alla triste notizia e ha sottolineato come ricordare quei momenti è, a distanza di un anno, ancora molto drammatico: “Oggi è stato come se qualcuno mi avesse detto: Ti ricordi un anno fa? In quel momento per me era una ripartenza, era oltre un figlio di due persone che si amano”.

Manila Nazzaro/ "Manuel sempre chiaro, Lulù purtroppo è partita per la tangente"

Aldo Montano condivide una triste esperienza con Manila Nazzaro

Aldo Montano ha mostrato molta empatia nei confronti di Manila Nazzaro e, anche lui visibilmente commosso, ha deciso di mostrare un suo tatuaggio alla donna fatto per lo stesso triste avvenimento. Il campione olimpico ha mostrato il suo braccio alla donna dicendo: “Questo qua e per la stessa cosa che hai passato tu. Tanti anni fa”. Dopo aver sentito questa notizia Manila si è lasciata andare ad un dolce abbraccio pieno di malinconia con Aldo. Manila ha poi ribadito: “Allora puoi capire. Perché purtroppo se non le vivi…”

Aldo Montano/ Il legame con Giucas Casella: "Ci vedremo anche fuori dal GF Vip"

Dopo l’abbraccio anche Aldo Montano è apparso visibilmente commosso, per la sua esperienza. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha perso due figli durante la sua relazione con Antonella Mosetti, con cui è stato insieme dal 2005 al 2012, che durante un’intervista al settimanale Chi ha rivelato: “Abbiamo perso due figli. il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo invece, un colpo al cuore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA