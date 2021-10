Gianmaria Antinolfi “Una mia fidanzata argentina ha abortito”/ Jessica “Belen Rodriguez gli fa un cu*o così”

Gianmaria Antinolfi: rivelazioni sulle sue ex, una argentina ha abortito…

Confidenze clamorose al Grande Fratello Vip 2021 per Gianmaria Antinolfi. Il “playboy della mutua”, come lo ha definito Katia Ricciarelli, si è lasciato andare con Aldo Montano e Manila Nazzaro, raccontando ad esempio le follie che ha fatto per amore, creando involontariamente anche un caso social, perché in molti hanno pensato che si stesse riferendo a Belen Rodriguez, ma in realtà stava parlando di un’altra ex argentina. Una volta, ad esempio, ha raggiunto in Argentina una donna con cui si frequentava pur di riconquistarla, una donna sposata con due figli, come si evince anche dal colloquio con Aldo nel video che sta girando su Instagram. «Lei mi dice che tra due settimane sarebbe arrivato lui (il marito, ndr) qui per rimettere a posto le cose», ha raccontato Gianmaria. E ha riportato anche la sua reazione: «Io dico, ca**o, ti devo vedere. Parliamo prima e poi decidiamo, ho bisogno di parlare con te occhi negli occhi. Dimmi dove sei e vengo un attimo in Argentina».

Ma questa donna non gli diceva dove si trovava. «A costo di cercarla giorno e notte, dovevo vederla perché volevo avere la possibilità di parlarle prima che arrivava il marito. Eravamo innamorati pazzi, quindi mi sono messo a cercarla. Non so quante informazioni ho unito», ha proseguito Gianmaria Antinolfi.

Parlando della donna che ha raggiunto in Argentina, Gianmaria Antinolfi ha raccontato anche ai coinquilini del Grande Fratello Vip 2021 che lei era rimasta incinta di lui, ma aveva deciso di non tenere il bambino. «Lei era rimasta incinta prima di partire in Argentina, io non lo sapevo. Io le dissi di fare quello che voleva e di stare tranquilla. Mi rendevo conto che era una posizione difficile, nessuno sapeva che stavamo insieme. Lei decise di non tenerlo». A questo punto però la regia del Gf Vip 2021 ha staccato l’inquadratura.

In un altro momento Jessica Selassiè, parlando in cucina con Soleil Sorge di Gianmaria Antinolfi, ha raccontato che le telecamere del reality si sarebbero girate mentre lui parlava di Belen Rodriguez (con cui ha avuto un breve flirt) per non riprenderlo, fraintendendo tutto, perché non stava parlando della showgirl. «Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande…» (vedi il video), ha commentato Jessica. «È il motivo per cui sta qui», si sente dire invece da Soleil Sorge.

