Soleil Sorge e Sophie Codegoni alleate contro Gianmaria?/ Trappola al GF Vip

Soleil Sorge e Sophie Codegoni alleate contro Gianmaria Antinolfi? La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha dato vita a nuove dinamiche. Sophie Codegoni, non convinta dell’interesse di Gianmaria nei suoi confronti, ha deciso di mettere un punto al loro rapporto. Dopo una lite con Antinolfi, Soleil ha avuto un chiarimento con Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri che non hanno mai creduto al flirt tra lei e Gianmaria.

Nella stanza del sole, Soleil espone un’idea diabolica a Sophie Codegoni. “Sai cosa sarebbe super divertente e che lo farebbe impazzire? Vederci super amiche e mostrarci mentre giochiamo e ridiamo. Esploderebbe come le bombette di Super Mario”, afferma Soleil scatenando la reazione divertita di Alex Belli.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni, piano contro Gianmaria Antinolfi?

Soleil Sorge e Sophie Codegoni, nei prossimi giorni, torneranno a trascorrere le loro giornate insieme come hanno fatto durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Se Gianmaria Antinolfi è pronto a giocarsi le ultime carte per conquistare il cuore di Sophie, quest’ultima sembrerebbe ormai decisa a non riaprire un capitolo che considera chiuso.

Dopo aver discusso proprio per il rispettivo rapporto che hanno con Gianmaria, le due ex protagonisti di Uomini e Donne non solo potrebbero siglare la pace, ma potrebbero anche allearsi. Sul web, infatti, sono diversi gli utenti pronti a scommettere sull’inizio di un rapporto amichevole tra Soleil e Sophie.

