Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, lite di fuoco al GF Vip/ “Con me hai chiuso”

Tutto finito tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi? Le dichiarazioni delle scorse puntate e il bacio sembravano aver dato inizio ad un rapporto più intimo tra i due. Tuttavia, dubbi e incomprensioni hanno allontanato l’ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore napoletano. Se Gianmaria non nega di provare qualcosa di forte per Sophie con cui vorrebbe ricominciare tutto dall’inizio, Sophie sembrerebbe decisa a mettere un punto definitivo alla loro conoscenza.

Al termine della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 durante la quale c’è stato l’ennesimo confronto che ha coinvolto anche Alex Belli, Soleil Sorge, Davide Silvestri e Manila Nazzaro che non credono alla coppia, Sophie e Gianmaria hanno discusso nuovamente. Un litigio che ha causato una frattura ancora più grande tra i due.

Gianmaria Antinolfi cerca un chiarimento con Sophie Codegoni che, tuttavia, si trasforma in una nuova lite. L’imprenditore napoletano confessa che trascorrerebbe con lei l’intera giornata, ma Sophie non crede affatto alle sue parole. “Gianmaria io non voglio neanche stare dietro ai tuoi malumori, ieri sera sei andato a dormire senza salutare, stamattina ti svegli e non dai neanche il buongiorno”, risponde seccata l’ex tronista di Uomini e Donne. I due parlano anche di Soleil Sorge e Gianmaria ribadisce di non provare più niente per lei, ma la Codegoni ha un’altra opinione. “Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Io vado a fatti, tu a fatti sei un disastro ogni volta. Mi sono annoiata da morire”.

Di fronte ai numerosi attacchi di Sophie, Gianmaria elenca tutte le cose che le ha proposto per trascorrere un po’ di tempo insieme. Sophie, però, non si piega. “L’unica cosa che mi chiedi è di fare il bagno in piscina e sai che non lo faccio”, puntualizza Sophie. “Non girare le frittate così. Fai più bella figura se non dici niente. Non cercare di scaricare le colpe su di me”, replica stizzita la Codegoni. “Voglio dimostrarti la persona che sono“, dice ancora l’imprenditore. “Non mi interessa più. Visto che ti voglio bene ti chiedo di dimostrare chi sei, ma non per me perchè con me, ormai è conclusa, ma dimostralo per te stesso e per le persone che ti vogliono bene“, conclude la Codegoni.





