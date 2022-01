Gianmaria Antinolfi “Vado via con Manuel…”, abbandona il GF Vip?/ E non sarebbe l’unico…

Manuel Bortuzzo ha annunciato che lascerà la casa del Grande Fratello Vip 2021 il 14 o il 17 gennaio. Dietro l’abbandono di Manuel ci sarebbero una serie di visite mediche a cui dovrà sottoporsi come ha svelato Manila Nazzaro parlando con Katia Ricciarelli. Tuttavia, Manuel potrebbe non essere l’unico ad abbandonare la casa di Cinecittà. Anche Gianmaria Antinolfi, infatti, potrebbe lasciare definitivamente il reality tra pochi giorni. Sul web, infatti, sta circolando un video in cui Gianmaria, parlando con Jessica Selassiè, svela di essere pronto a tornare alla propria vita.

Gianmaria Antinolfi "Stasera andiamo in guerra"/ Scontro con Katia e Soleil

“Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo”, ha confessato Gianmaria che, prima di accettare il prolungamento, sembrava pronto a lasciare la casa insieme ad Aldo Montano prima di Natale. Con Manuel e Gianmaria, inoltre, potrebbe andare via anche un’altra indiscussa protagonista del reality.

Federica Calemme eliminata?/ Gf Vip, bacio con Gianmaria ma "C'è una persona fuori che mi aspetta"

Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip 2021 dopo Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi?

Gianmaria Antinolfi, parlando con Jessica Selassiè che ha ammesso che, se potesse, anche lei tornerebbe a casa, ha svelato che anche Soleil Sorge potrebbe decidere di andare via. “C’è anche Sole che vuole andare via”, svela Antinolfi. Il video della conversazione tra Gianmaria e Jessica ha rapidamente fatto il giro del web. Antinolfi e la Sorge abbandoneranno davvero il Grande Fratello Vip 2021?

Se così fosse, la sesta edizione del reality show rischia di perdere tre protagonisti indiscussi. Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge creano dinamiche sin da settembre. Dopo tali dichiarazioni, Gianmaria non è più tornato sull’argomento: il suo era solo uno sfogo momentaneo o Antinolfi lascerà davvero la casa?

Gianmaria Antinolfi arriva il bacio con Federica! "C'è forte attrazione"/ I consigli di Sophie “cercala!”

Ecco…se Signorini non lo sapeva già, stasera gli viene un colpo ^^

Gianmaria dice a Jessica che vorrebbe uscire tra 10 giorni (quindi il 10/1)…o al massimo quando lo farà Manuel (perchè il piano era uscire insieme) e Jess gli dice che anche Soleil vuole lasciare 😶#gfvip pic.twitter.com/skeytQs9My — Ernesto (@alinoris) December 30, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA