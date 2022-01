Gianmaria Antinolfi Vs Soleil “Devi sempre fare la stron*a”/ “Proteggi chi vuoi bene”

Ancora scontri nella Casa del Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due ex fidanzati hanno vissuto un rapporto fatto di molti alti e bassi tra le mura di Cinecittà e proprio quando sembrava essere giunta una tregua, arrivano invece nuovi dissapori a scatenare una nuova lite. È accaduto proprio poche ore fa quando in piscina Gianmaria ha deciso di avere un nuovo confronto con Soleil per cercare di mettere fine alle loro incomprensioni.

In particolare, Antinolfi si è lamentato dell’atteggiamento della Sorge che non lascia trasparire i suoi lati più teneri: “Devi sempre far vedere la tua parte da stron*a!”, l’ha accusata, “Invece ti dovresti proteggere le persone a cui vuoi bene, non trattarle così!”, ha proseguito.

Gianmaria contro Soleil Sorge, Manila si intromette e sostiene l’amica

Un’accusa questa che non è affatto piaciuta a Soleil Sorge che si è detta in totale disaccordo: “Non puoi assolutamente dire questo perché io le persone a cui voglio bene le proteggo sempre e non le tratto da stronz*!” A correre in soccorso dell’amica è poi arrivata Manila Nazzaro che si è quindi schierata dalla parte di Soleil, facendo notare a Gianmaria che è lui ad avere un carattere lunatico. Proprio questo suo lato contribuisce, secondo la Nazzaro, ad allontanare le persone con le quali, fino a poco prima, aveva avuto un buon rapporto, Soleil compresa. Rimasta da sola con la Sorge, Manila la rincuora, dicendole che la sua “Non è una personalità ma un carattere. Tu sei così, sei unica!” ha sottolineato l’amica.

