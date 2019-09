Gianmaria Gerolin/ Il figlio dell’ex calciatore tentatore a Temptation Island Vip 2

Chi è Gianmaria Gerolin?

Gianmaria Gerolin ha un forte legame con i riflettori e non solo perchè da oggi in poi potremo seguirlo come single di Temptation Island Vip 2. Da un lato infatti il Tentatore ha un padre più che famoso agli occhi degli appassionati della Roma, visto che è figlio di Manuel Gerolin, ex centrocampista. Dall’altro però il 30enne, oggi imprenditore di design e moda, si è fatto conoscere grazie al suo aspetto fisico ed alla sua abilità negli affari. Solo oltre 30 mila i follower che lo seguono sui social ed altri 3 mila che invece seguono la pagina del brand che porta il suo nome. Un marchio di lusso fondato sei anni fa a venezia, che basa le sue offerte sul fascino dei gioielli e le forme ereditate da influenze che spaziano nel mondo dell’artie e della musica. La prima collezione di gioielli a quanto pare è stata presentata nel dicembre del 2014 a Miami, in occasione dell’Art Basel, un evento privato con la collaborazione dell’artista contemporaneo Enrico Benetta.

Gianmaria Gerolin: fascino da Principe Azzurro a servizio di Temptation Island Vip 2019

Occhio azzurro e capello biondo: Gianmaria Gerolin sembra avere proprio il fascino del classico Principe Azzurro di cui si sente tanto parlare nelle favole per bambini. Non è detto però che il suo aspetto fisico potrà essergli d’aiuto durante l’esperienza di Temptation Island Vip 2, dato che il Single troverà altri rivali da sconfiggere per arrivare al cuore delle concorrenti. Dalla sua parte, Gerolin ha però quella forte attenzione per il mondo femminile che ha alimentato con il fuoco della moda, grazie alla decisione di votare la sua carriera al design ed all’imprenditoria. Una marcia in più che gli potrebbe permettere di entrare nella cerchia dei favoriti fin dai primi giorni di reality. Il resto è tutto nelle sue mani: Gianmaria per ora non è apparso nelle prime anticipazioni rilasciate dall’emittente italiana o almeno non si è fatto notare così tanto da prevedere una svolta fin dal suo arrivo nel villaggio dei Single. Come andrà a finire? Gioielli e moda possono non bastare se sotto sotto non batte un cuore tenero e determinato: Gerolin saprà dimostrare di avere qualcosa di concreto da offrire alle fidanzate in gara?

