Temptation Island Vip 2019/ Coppie, diretta e anticipazioni 9 settembre: tentatori e tentatrici

Ormai è questione di ore: stasera, lunedì 9 settembre 2019, nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, andrà in onda la seconda stagione di Temptation Island Vip. Dopo la passata edizione di debutto presentata da Simona Ventura, questa volta il timone passa ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice, intervistata per la stampa, ha svelato di essersi innamorata del programma, così come le aveva fatto presente anche Maria De Filippi, produttrice del format con la Fascino Pgt. Quali sono tutte le anticipazioni? Di carne al fuoco ce n’è già moltissima. “Sono elettrizzata”, aveva confidato La Pinella alla vigilia della partenza. Già padrona di casa dell’Isola dei Famosi, la bionda romana dovrà cercare di non fare rimpiangere la Super Simo Nazionale, passata in Rai con nuovi programmi. Durante l’inizio dell’estate, erano già stati molti i nomi circolati sulla conduzione: da Filippo Bisciglia (già presentatore dell’edizione “Nip”) a Belen Rodriguez (impegnata con Tu si que vales) e Ilary Blasi (presto al timone di Eurogames).

Saranno sei, anche questo anno, le coppie “famose” di Tempation Island 2o19 che metteranno alla prova il loro amore di fronte alle telecamere del programma. A partire dall’attrice Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, l’attore di Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de “L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina con la compagna Sharon Macri, infine la speaker radiofonica ed opinionista Anna Pettinelli e il marito Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni. Negli ultimi giorni, proprio in riferimento alle coppie presenti in gara, è emersa una anticipazione ufficiale diramata proprio da Maria De Filippi in persona durante la registrazione di Uomini e Donne. A quanto pare, poco dopo l’inizio delle registrazioni, una coppia si sarebbe già ritirata venendo sostituita da Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado.

Naturalmente, per delle coppie attualmente in gara, ci sono anche tentatori e tentatrici pronti a farli capitolare: chi sono quelli di questa seconda edizione di Temptation Island Vip? Scopriamo subito! Partiamo dalle ragazze: Fede Spano, Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Cecilia Zagarrigo, Zoe Mallucci, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi, Federica Francia e Marta Krevsun. Per quanto riguarda i ragazzi invece, troviamo: Valerio Maggiolini, Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Giancarlo Picariello, David Nenci, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Samy Youssef e Riccardo Colucci. Come avrete avuto modo di leggere, compaiono molti personaggi già visti in televisione, apparsi negli Studi Elios di Uomini e Donne classico e over. Nelle clip condivise online dall’account ufficiale del programma, abbiamo già avuto modo di vedere le prime coppie in seria crisi, dopo essersi confrontarti proprio con questi single “istigatori”.

Nonostante il programma sia etichettato come un “reality show” (o meglio, un docu-reality di stampo sociologico), Temptation Island Vip 2019 non si mette a confronto con dei concorrenti. I protagonisti che partecipano sono alla ricerca delle problematiche intrinseche che affliggono la loro relazione d’amore e il loro rapporto di coppia. Secondo regolamento ufficiale, possono essere fidanzati ma non sposati e nemmeno avere figli in comune (possono avere figli con altre persone e venire fuori da precedenti matrimoni). Le coppie verranno separate per 21 giorni in due differenti zone del resort Is Morus Relais, in Sardegna. In quello spazio, verranno tentati dalla presenza dei single: ragazze e ragazzi affascinanti, con cui potranno confidarsi, uscire e passare del tempo. Il pinnettu è la tipica capanna sarda che in questa occasione, funge da confessionale dove fidanzati e fidanzate, verranno chiamati per vedere filmati sconvolgenti con protagonisti i loro partner. Spazio poi, per il falò di coppia e quelli dedicati ai “riassunti” generali con Alessia Marcuzzi.



