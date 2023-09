Gianna e Juanchi, chi é la coppia di Matrimonio a prima vista 2023/ Lei non si fida degli uomini: é rottura?

Matrimonio a prima vista 2023: sono tra i protagonisti nel cast del gioco sui “promessi sposi”

Ci siamo la prima puntata di Matrimonio a prima vista 2023 ha il via il 13 settembre 2023, con protagonisti tra le tre coppie previste i fidanzati Gianna e Juanchi.

Il gioco in onda nella prima serata in chiaro tv su Real Time e in streaming sul sito di Real time, vede in corsa sei single desiderosi di giungere al grande passo sull’altare e/o al matrimonio civile, alla ricerca del vero amore, “a prima vista”. I nuovi protagonisti, in tutto sei equamente divisi in tre donne per il genere femminile e tre uomini per la quota al maschile, sono combinati in tre coppie per il gioco su esperimento del team nel cast di Matrimonio a Prima vista 2023. Trattasi del sociologo Mario Abis, della sessuologa e terapeuta Nada Loffredi e del life coach Andrea Favaretto.

Ma chi siano la coppia concorrente Gianna e Juanchi di Matrimonio a prima vista 2023 siamo pronti a rivelarlo.

Chi é la coppia formata da Gianna e Juanchi, concorrenti nel gioco di Matrimonio a prima vista 2023?

E chi sia la coppia Gianna e Juanchi siamo ora pronti a rivelarlo. Gianna, residente ad Eraclea, e il 35enne sudamericano Juanchi, residente a Montebelluna, sono i componenti della seconda coppia. Entrambi hanno maturato in passato un sogno in comune: unirsi in un matrimonio principesco. Gianna si direbbe sempre divertente e sopra le nuvole, ma sa anche mantenere la testa sulle spalle, mantenendo un atteggiamento serio, all’occorrenza. Si getta alle spalle una difficile relazione, ma che potrebbe rivelarsi compromettente per lei e cambiarla nei rapporti di coppia con gli uomini, dal momento che la porterebbe a non fidarsi completamente degli uomini. E l’impresa di Juanchi sarà quindi quella di riportare Gianna a fidarsi nel genere maschile.

