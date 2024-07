Gianna Fratta, chi è la moglie di Piero Pelù/ “Figli? A 76 anni è dura litigare con un ragazzo”

Chi è la moglie di Piero Pelù: “Perché non abbiamo avuto figli”

Nella vita del cantante toscano, che sarà di scena questa sera venerdì 28 giugno sul palco del Tim Summer Hits da Carlo Conti e Andrea Delogu, c’è spazio per l’amore con Gianna Fratta, la persona con la quale da anni condivide il quotidiano. La moglie di Piero Pelù è nata a Erba in provincia di Como nel 1973, è una direttrice d’orchestra e pianista ed è laureata in Giurisprudenza, negli anni è stata protagonista di vari tour internazionali e di una carriera sempre in crescendo, ovviamente al fianco del marito ed ex leader dei Liftiba, che con la solita ironia che lo contraddistingue ha commentato così la volontà di non mettere al mondo dei figli: “Perché non mi vedo a 76 anni a litigare con un adolescente, ad aspettarlo in incognito con baffi finti e occhiali fuori da una discoteca “.

La moglie di Pelù, Gianna Fratta, è sempre al fianco del marito, ma non è mai stata interessata a vivere sotto i riflettori, preferendo condividere il quotidiano con il marito tra le mura domestiche.

Piero Pelù e la depressione: così la moglie Gianna Fratta lo ha salvato

Negli ultimi mesi Piero Pelù è uscito allo scoperto, rompendo il silenzio sulla sua battaglia che ha deciso di affrontare non solo con il sostegno della moglie, ma anche con l’appoggio di tutti quei fan che in anni di onorata carriera non lo hanno mai abbandonato. In un emozionante post pubblicato su Instagram, l’artista fiorentino ha raccontato così nel dettaglio la lotta con la depressione: “In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio”.

In questa fase così delicata della sua esistenza, Pelù si è aggrappato anche alla moglie Gianna Fratta, che ha sposato nel 2016 dopo che i due inizialmente si erano lasciati, come confessato dalla donna: “Ci siamo conosciuti nel 2016, grazie a un orchestrale, un musicista che era suo vicino di casa, ma dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo. Poi quando ha capito che potevo scappare via ha deciso di sposarmi” ha confessato l’artista svelando come è nato il matrimonio con il cantante toscano.











