Gianna Fratta, Greta, Zoe, Linda: moglie e figli Piero Pelù/ “Noi una famiglia di spostati”

Gianna Fratta, ecco chi è la moglie di Piero Pelù: il matrimonio nel 2019 e poi…

La vita sentimentale di Piero Pelù è stata piuttosto movimentata nel corso degli anni. Il cantante fiorentino ha vissuto diverse storie d’amore ed è diventato padre di tre figlie, nate da due ex compagne. Attualmente, al fianco del rocker c’è Gianna Fratta, una donna sposata alcuni anni fa, nel 2019, con una cerimonia civile celebrata a Firenze a Palazzo Vecchio, dopo un fidanzamento di circa tre anni. “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!”, è stata la dolcissima dedica di Pelù, nel momento in cui la famiglia si è allargata.

Piero Pelù, brutta caduta sul palco e infortunio: come sta?/ "Proclusione erniaria"

Ma cosa sappiamo della vita privata di Gianna Fratta? Innanzitutto che condivide con la sua dolce metà la passione per la musica. E’ infatti diventata una famosa ed affermata direttrice d’orchestra e pianista, con titoli importantissimi nel suo repertorio, come Rigoletto, Cavalleria rusticana, Aida e Turandot nei teatri più suggestivi in Italia e nel mondo. Forse non tutti sanno che Gianna Fratta ha ricevuto varie onorificenze tra cui il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana ed è stata la prima donna alla guida dei Berliner Symphoniker e a dirigere il Concerto di Natale in Senato.

Gianna Fratta, moglie di Piero Pelù/ "Eravamo contro il matrimonio: ci siamo sposati"

Piero Pelù, l’amore per le tre figlie e i rapporti con le ex compagne

Prima del matrimonio con Gianna Fratta, Piero Pelù era impegnato con Rosella, attrice e madre delle due figlie Linda e Greta Luna, nate rispettivamente nel 1999 e nel 1995. Dopo la fine della relazione con Rossella, il cantante fiorentino si è legato ad Antonella Bundo, con la quale nel 2004 ha messo al mondo la terza figlia Zoe. Forse non tutti sanno che Piero Pelù è diventato anche nonno. La figlia Greta nel 2017 è infatti diventata mamma del piccolo Rocco, avuto dal compagno Luca, che ha poi sposato nel dicembre 2019. “Mio nipote Rocco dovrà abituarsi a far parte di una famiglia di spostati, è così che ci si tempra”, aveva raccontato divertito il rocker toscano durante un’intervista Che tempo che fa. Proprio al nipote è dedicata la canzone “Gigante”, con cui Piero Pelù ha gareggiato a Sanremo.

LEGGI ANCHE:

Litfiba: "Addio alla musica"/ Piero Pelù: "Termina un'era. Quante costole rotte…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA