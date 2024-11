Piero Pelù contro Elon Musk: il cantante disattiva il suo profilo X

La recente ingerenza di Elon Musk nel dibattito politico italiano ha suscitato clamore, in riferimento alla delicata situazione migratoria che riguarda il nostro Paese. L’imprenditore, commentando il post condiviso da un utente su X, ha infatti attaccato i giudici italiani in seguito alla decisione di sospendere la convalida del trattenimento di 7 migranti nel centro in Albania: una decisione arrivata dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma e rimessa alla Corte UE, che ha consentito il rientro dei migranti in Italia scatenando il dibattito politico.

Trump forma squadra di Governo Usa: i nomi/ Vance, Elon Musk, Marco Rubio: dossier su migranti, Cina, sprechi

“Questi giudici devono andarsene“, ha tuonato il miliardario su X, piattaforma social di sua proprietà, scatenando reazioni da più parti. In seguito a questa discussa presa di posizione, in molti hanno deciso di disattivare il proprio account X in segno di protesta, tra cui anche Piero Pelù. “Ciao a tuttt, visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma “X” di sua proprietà“, ha scritto il cantante in un post su Instagram.

SCENARIO/ Da Bannon a Fitto (e Ue), i due fronti a rischio della Meloni (il terzo tiene)

Piero Pelù attacca Elon Musk: “Aperto dissenso verso chi gestisce X“

Piero Pelù prende posizione contro l’attacco di Elon Musk alla magistratura italiana e, su Instagram, spiega i motivi della sua decisione di chiudere il suo profilo X: “Molti mi dicono che sono un folle a prendere questa decisione ma credo che oggi sia fondamentale dare dei segnali chiari di dissenso civile verso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche. Dopo avere già ridotto a semplice vetrina la mia pagina FB ora chiudo X per un aperto dissenso verso chi la gestisce“.

COP29/ "Trump verrà frenato dai suoi, serve un piano Marshall per i Paesi meno sviluppati"

A seguire, ha rivolto un messaggio a tutti i suoi fan invitandoli a seguirlo altrove: “Ai miei 450.000 amici dico vediamoci su Instagram e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste“. A corredo del lungo messaggio su Instagram, il cantante ha anche condiviso alcune foto emblematiche: oltre ad un eloquente dito medio, probabile risposta ad Elon Musk, anche la dimostrazione della disattivazione del proprio profilo dalla piattaforma di cui è a capo l’imprenditore.