Gianna Nannini canta Notti Magiche per l’Italia/ Video “Grazie Mancini, grandi tutti”

Gianna Nannini si scatena dopo il trionfo dell’Italia agli Europei 2020. Su Instagram ha festeggiato, infatti, il successo della Nazionale di Mancini ai calci di rigore. E come lo ha fatto? Cantando “Notti Magiche”, che è diventato l’inno degli azzurri in questo torneo. L’artista toscana, dunque, non poteva trovare altro modo per la sua esultanza al termine della partita. Quindi, ha pubblicato sulle sue stories Instagram un video in cui canta a squarciagola la sua hit “Un’estate italiana”, che è stato l’inno ufficiale di Italia ’90 scritto con Moroder e Bennato. A distanza di tanti anni è tornato di moda perché i giocatori della Nazionale l’hanno ascoltata dopo ogni partita degli Europei 2020.

Così è diventato un rito che ha accompagnato la squadra in questo cammino che si è concluso con il 4 a 3 ai rigori contro l’Inghilterra di Southgate. «Grazie Gianluca, grazie Mancini. Grandi tutti!», ha detto poi in un’altra storia condivisa sui social.

NOTTI MAGICHE, GIANNA NANNINI INCORONA L’ITALIA DI MANCINI

Ma Gianni Nannini ha fatto anche di più. Sul suo account Instagram ha pubblicato il video della festa azzurra a Wembley in cui risuonano le note della sua canzone. Al termine della partita, infatti, i giocatori della Nazionale hanno anche cantato la canzone, ovviamente a squarciagola. L’artista toscana allora ha condiviso il video sul suo profilo e scritto: «Notte magica a Wembley! Grazie @azzurri!». Tra i fan c’è chi ha sottolineato che la sua canzone ha portato bene, chi l’ha consacrata come inno ufficiale degli azzurri, ma c’è anche chi le ha fatto una richiesta molto particolare: «Devi scriverne un altra canzone così bella». Altri utenti l’hanno coinvolta nella festa: «Questi sono stati i tuoi europei!! L’abbiamo cantata tutti, che sogno pazzesco». Chi ne ha approfittato per chiederle che effetto le faccia sapere che la sua canzone è di nuovo un grande successo che si accompagna a quello dell’Italia calcistica. Nel suo video c’è già la risposta.

