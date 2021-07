Italia Inghilterra finale Euro 2020 ai rigori?/ Lista rigoristi, le possibili scelte di Mancini e Southgate

EURO 2020, ITALIA INGHILTERRA AI RIGORI?

Italia Inghilterra andrà ai rigori? La finale degli Europei 2020 a Wembley potrebbe essere risolta dal dischetto: c’è un solo precedente nella storia ed è quello del 1976, quando la Cecoslovacchia sconfisse la Germania Ovest con il famoso cucchiaio di Panenka, poi replicato da due azzurri in questo torneo (Totti e Pirlo, ovviamente). Avremmo potuto vivere finali ai rigori anche nel 1968, 1996 e 2000: tuttavia nel primo caso la lotteria non era contemplata e così la partita fu ripetuta due giorni dopo (era finita 1-1 quella “originale”) con l’Italia che sconfisse la Jugoslavia, mentre nel 1996 e 2000 Germania e Francia approfittarono del golden gol per battere, rispettivamente, Repubblica Ceca e Italia (e purtroppo ricordiamo bene quell’episodio).

Oggi invece i rigori sono una possibilità: l’Italia vi ha un rapporto conflittuale anche se ultimamente ci hanno dato soddisfazioni enormi, basti pensare alla semifinale degli Europei 2020 contro la Spagna o anche ai quarti del 2012 in cui eliminammo proprio l’Inghilterra, che invece con i penalty ha un odio viscerale per come si sono concluse le loro precedenti esperienze. Postilla: nel 1996 gli inglesi persero a Wembley la semifinale degli Europei, contro la Germania che li aveva fatti fuori anche al Mondiale sei anni prima. Ora si resetta tutto, vedremo allora se Italia Inghilterra andrà ai rigori chi li tirerà.

LA LISTA DEI RIGORISTI ITALIA

Qualora Italia Inghilterra andasse ai rigori, sappiamo bene chi ha in mente Roberto Mancini per la finale degli Europei 2020: contro la Spagna hanno calciato Manuel Locatelli, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Jorginho. Chiaramente, alcuni di questi potrebbero non essere più in campo quando si andrà alla lotteria (se si dovesse andare alla lotteria): possiamo dire che i punti fermi siano Bonucci e Jorginho perché raramente Mancini li toglie dal campo – cioè, mai – Bernardeschi invece potrebbe essere rimasto in panchina e allora una sicura alternativa sarebbe Lorenzo Insigne, si è poi sempre fatto il nome di Francesco Acerbi come possibilità mentre è ovvio che Ciro Immobile avrebbe uno dei rigori se dovesse rimanere in campo al 120’.

Marco Verratti è poi un potenziale candidato, così come Nicolò Barella; per quanto riguarda Locatelli, il suo errore in semifinale potrebbe essere ulteriore benzina per tornare sul dischetto e provare a tirare uno dei rigori, era successo a Gigi Di Biagio (anche se due anni dopo e in un torneo diverso), che dopo l’errore contro la Francia aveva voluto calciare il primo della lista contro l’Olanda, nella famosa ed epica semifinale degli Europei 2000.

LA LISTA DEI RIGORISTI INGHILTERRA

Più difficile capire la lista dei rigoristi inglesi, perché Italia Inghilterra sarebbe la prima partita ai rigori negli Europei 2020. La nazionale di Gareth Southgate potrebbe avere un blocco psicologico per quanto detto in precedenza – le eliminazioni citate non sono le uniche nella storia – ma qualora la finale degli Europei 2020 dovesse andare ai rigori la certezza sarebbe Harry Kane, che ha sbagliato in semifinale ma poi ha messo in porta il tap-in. È lui il rigorista numero 1 dell’Inghilterra; alle sue spalle tra i titolari c’è Raheem Sterling, e dunque gli altri tre potrebbero essere Mason Mount, Jordan Henderson qualora sia entrato in campo (cosa accaduta contro la Danimarca) e Luke Shaw, se non altro perché di solito un mancino c’è sempre, con la possibile alternativa dell’altro terzino Kyle Walker.

Di questi, solo Mount è stato sostituito in semifinale: come alternativa si potrebbe puntare su Phil Foden o Jadon Sancho, ma il gioiellino in procinto di passare al Manchester United gli Europei 2020 li ha passati in panchina con la sola eccezione di una manciata di minuti. Jack Grealish è un’altra opzione, tra i due centrali difensivi più John Stones di Harry Maguire.



